Акції Волл-стріт впали на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій США

Американські акції впали у вівторок, а індекс S&P 500 завершив шість сесій поспіль зростанням під тиском зростання прибутковості казначейських облігацій, при цьому в центрі уваги опинився профіль суверенного боргу США.

Президент Дональд Трамп відвідав Капітолійський пагорб, намагаючись переконати законодавців-республіканців прийняти масштабний законопроект про зниження податків, який, за оцінками аналітиків, можливо, додасть 3-5 трильйонів доларів до боргу федерального уряду, що становить 36,2 трильйона доларів.

Індекс Dow перервав три сесії зростання поспіль, а Nasdaq впав після двосесійної переможної серії.

Вісім з 11 секторів S&P 500 впали, на чолі з втратами в енергетиці, послугах зв'язку, споживчих дискреційних акціях. Акції комунальних послуг, охорони здоров'я та споживчих товарів першої необхідності зросли.

«Це трохи виправдовує те, що одразу після зростання нам довелося натиснути на кнопку паузи і спостерігати за тим, як ринки трохи консолідуються, а на поверхні спостерігається невеликий відтік капіталу... Це те, що ми бачимо зараз», - сказав Гарретт Мелсон, портфельний стратег Natixis Investment Managers в Бостоні. «Але очевидно, що коли ви подивитеся на світ цінних паперів з фіксованою прибутковістю, ви побачите величезну пропозицію, яка повернулася на ринок вчора. ... тепер ми повернулися до перегонів з прибутковістю, що зростає».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 114,83 пункти, або 0,27%, до 42 677,24, S&P 500 втратив 23,14 пункти, або 0,39%, до 5 940,46, а Nasdaq Composite втратив 72,75 пункти, або 0,38%, до 19 142,71.

Інвестори також очікували на коментарі щодо перспектив монетарної політики від кількох чиновників Федерального резерву, в тому числі президента ФРБ Сент-Луїса Альберто Мусалема.

Moody's та інші великі рейтингові агентства Fitch і S&P Global Ratings знизили суверенний кредитний рейтинг США, посилаючись на борговий профіль уряду.

Згідно з даними LSEG, трейдери наразі очікують щонайменше двох знижень ставки ФРС на 25 базисних пунктів до кінця 2025 року, перше з яких очікується у вересні.

Прибутковість 10-річних американських облігацій зросла на 0,4 базисних пункти до 4,481%.

Акції Home Depot впали на 0,6%, розвернувши попередні прибутки, після того, як рітейлер товарів для дому повідомив про продажі в першому кварталі, які перевершили прогнози Волл-стріт. Акції Tesla зросли на 0,5% після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив на економічному форумі в Катарі, що він все ще має намір залишатися генеральним директором компанії через п'ять років.

Інші акції технологічних компаній-важковаговиків впали, в тому числі Nvidia. Виробник мікросхем планує відзвітувати про квартальні прибутки 28 травня.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,37 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 219 нових максимумів і 33 нових мінімуми.

Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 59 нових максимумів і 46 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,14 мільярдів акцій, порівняно з 17,38 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.