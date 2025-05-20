Долар нівелював зниження до євро і фунта, продовжує дешевшати до єни

Долар стабілізувався в парах з євро і фунтом стерлінгів, продовжує дешевшати до японської єни вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index зростає 0,01%.

Інвестори реагують на заяви членів керівництва Федеральної резервної системи, які дали зрозуміти, що американський ЦБ не поспішатиме зі зниженням базової процентної ставки.

"З огляду на рівень невизначеності, з яким ми зараз стикаємося, я вважаю, що нам слід почекати і подивитися, як розвиватиметься політика і яким буде її вплив", - сказав напередодні заступник голови ФРС Філіп Джефферсон.

Схожу думку висловив голова Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс. Він відзначив високу невизначеність економічних перспектив, додавши, що можуть минути місяці, перш ніж статдані внесуть у ситуацію більше ясності.

Його колега з ФРБ Атланти Рафаель Бостік, зі свого боку, заявив в інтерв'ю CNBC, що підтримає зміну відсоткових ставок лише після зниження високого рівня невизначеності, спричиненого тарифною політикою адміністрації президента США Дональда Трампа. За його оцінками, на це може піти від трьох до шести місяців.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET у вівторок торгується на рівні $1,1246 порівняно з $1,1244 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3361, як і на закриття торгів у понеділок.

Курс долара в парі з єною опустився під час торгів на 0,2%, до 144,60 єни з 144,86 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар / офшорний юань зростає менш ніж на 0,1% і торгується на рівні 7,2196 юаня проти 7,2144 юаня напередодні. Народний банк Китаю (центробанк країни) у вівторок знизив базову процентну ставку за кредитами (LPR) строком на один рік на 10 базисних пунктів (б.п.), до 3% річних. Ставка за п'ятирічними кредитами також зменшена на 10 б.п. - до 3,5%. Обидві вони оновили мінімуми за всю історію.