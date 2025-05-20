Ринки акцій Європи зростають

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у вівторок, інвестори оцінюють макроекономічні та корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:40 EET підвищився на 0,45% - до 552,43 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,53%, німецький DAX - 0,32%, французький CAC 40 - 0,18%, італійський FTSE MIB - 0,55%, іспанський IBEX 35 - 1,4%.

Трейдери уважно стежать за геополітичною ситуацією та очікують подальших подій у світовій торгівлі, пише Trading Economics.

За підсумками телефонних переговорів, що відбулися ввечері в понеділок, президент РФ Володимир Путін заявив журналістам, що Росія готова працювати над меморандумом про майбутню мирну угоду з Україною, що передбачає і можливе припинення вогню на певний час.

Президент США Дональд Трамп у понеділок після телефонної розмови з Путіним заявив у соцмережі Truth Social, що російська та українська сторони негайно розпочнуть переговорний процес щодо врегулювання можливості припинення повномасштабної війни РФ проти України.

Ціни виробників у Німеччині у квітні знизилися на максимальні з жовтня минулого року 0,9% у річному вираженні після спаду на 0,2% у березні, повідомило Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Ринок у середньому очікував зниження на 0,6% минулого місяця, зазначає Trading Economics.

Економіка Данії в першому кварталі скоротилася на 0,5% щодо четвертого кварталу 2024 року, згідно з попередніми офіційними даними. Основний внесок у зменшення ВВП зробила фармацевтична галузь. При цьому оцінку економічного зростання в жовтні-грудні переглянуто зі зниженням до 1,6%.

Акції Vodafone дорожчають на 0,7%. Британський оператор мобільного зв'язку збільшив виручку у фінансовому році, що завершився в березні 2025 року, на 2% - до 37,45 млрд євро, а також оголосив buyback на 2 млрд євро.

ABN Amro нарощує ринкову вартість на 2,7% після новин про те, що уряд Нідерландів знизив свою частку в банку приблизно до 30% з 40,5%. Оскільки частка держави впала нижче однієї третини, вона більше не матиме права на попереднє схвалення емісії акцій або великих інвестицій і продажу активів банку.

Ціна паперів французьких BNP Paribas і Credit Agricole підвищується на 1,2% і 0,6% відповідно.

Капіталізація норвезької Equinor збільшується на 1,4%. Нафтогазовий гігант отримав дозвіл влади США на відновлення будівництва офшорного вітропарку біля східного узбережжя країни.

Котирування акцій BP plc і Shell зростають на 0,1%.

Папери OMV дешевшають на 0,5%. Голова ради директорів і головний виконавчий директор австрійської нафтогазової компанії Альфред Штерн повідомив її наглядову раду про те, що він не висуватиме свою кандидатуру на ці посади на наступний термін. Його повноваження закінчуються 31 серпня 2026 року.

Швейцарська страхова компанія Swiss Life втрачає 0,3% капіталізації, незважаючи на підвищення комісійного доходу і премій у першому кварталі.

До лідерів падіння на торгах у Парижі входять виробники товарів класу "люкс" Hermes (-1,1%), Kering (-0,8%) і LVMH (-0,6%).