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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,525 грн/$1
12:39 20.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 травня 2025 року.
|Показник
|19.05.2025
|20.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5609
|41.5250
|-0.09
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 травня- 41,5760 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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