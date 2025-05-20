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Bloomberg: Мін'юст США відкрив розслідування щодо витоку даних у Coinbase

10:41 20.05.2025 |

Фінанси

 

Міністерство юстиції США почало розслідування інциденту, пов'язаного з витоком даних користувачів криптобіржі Coinbase, пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Справу веде кримінальний відділ відомства у Вашингтоні, проте сама Coinbase не є об'єктом слідства.

Представники біржі раніше заявили, що злом став можливий завдяки підкупу агентів служби підтримки, які працюють за контрактом за межами США - зокрема, в Індії. Зловмисники заволоділи даними користувачів, включно з KYC, адресами та номерами телефонів.

Пізніше компанія отримала лист із вимогою виплатити $20 млн в обмін на нерозголошення інформації. Однак біржа відмовилася піти на цей крок, натомість створивши фонд на $20 млн, які розподілять між тими, хто посприяє затриманню злочинців.

Coinbase повідомила про подію Міністерство юстиції США, ФБР та інші спеціалізовані органи. За словами головного юрисконсульта компанії Пола Грюала, біржа вітає порушення кримінальних справ проти причетних осіб. При цьому він підкреслив, що фірма не перебуває під слідством.

Представники Мін'юсту, зі свого боку, відмовилися від офіційних коментарів.



Інцидент викликав стурбованість серед європейських регуляторів. У Великій Британії та Ірландії служби із захисту даних почали власну оцінку інциденту. На думку аналітиків, ситуація підриває довіру до систем віддаленої підтримки, на які покладаються великі платформи.

За даними Coinbase, збір даних відбувався протягом кількох місяців до моменту отримання листа з погрозами. Компанія виявила і звільнила співробітників, причетних до витоку. Потенційний фінансовий збиток оцінюють у $400 млн.

Злочинці використовували методи соціальної інженерії, обходячи технічні заходи безпеки. Збір персональних даних - від імен і телефонів до фото посвідчень - дав змогу атакувати клієнтів безпосередньо, не вдаючись до злому коду платформи.

На тлі події проти Coinbase подали два позови. Компанію звинувачують у недбалості та приховуванні інформації від клієнтів. Крім того, з'явилася інформація про те, що художник із Лос-Анджелеса втратив понад $2 млн через витік даних на платформі.

Bloomberg: Мін&apos;юст США відкрив розслідування щодо витоку даних у Coinbase
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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