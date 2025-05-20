Фінансові новини
- |
- 20.05.25
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: Мін'юст США відкрив розслідування щодо витоку даних у Coinbase
10:41 20.05.2025 |
Міністерство юстиції США почало розслідування інциденту, пов'язаного з витоком даних користувачів криптобіржі Coinbase, пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Справу веде кримінальний відділ відомства у Вашингтоні, проте сама Coinbase не є об'єктом слідства.
Представники біржі раніше заявили, що злом став можливий завдяки підкупу агентів служби підтримки, які працюють за контрактом за межами США - зокрема, в Індії. Зловмисники заволоділи даними користувачів, включно з KYC, адресами та номерами телефонів.
Пізніше компанія отримала лист із вимогою виплатити $20 млн в обмін на нерозголошення інформації. Однак біржа відмовилася піти на цей крок, натомість створивши фонд на $20 млн, які розподілять між тими, хто посприяє затриманню злочинців.
Coinbase повідомила про подію Міністерство юстиції США, ФБР та інші спеціалізовані органи. За словами головного юрисконсульта компанії Пола Грюала, біржа вітає порушення кримінальних справ проти причетних осіб. При цьому він підкреслив, що фірма не перебуває під слідством.
Представники Мін'юсту, зі свого боку, відмовилися від офіційних коментарів.
Інцидент викликав стурбованість серед європейських регуляторів. У Великій Британії та Ірландії служби із захисту даних почали власну оцінку інциденту. На думку аналітиків, ситуація підриває довіру до систем віддаленої підтримки, на які покладаються великі платформи.
За даними Coinbase, збір даних відбувався протягом кількох місяців до моменту отримання листа з погрозами. Компанія виявила і звільнила співробітників, причетних до витоку. Потенційний фінансовий збиток оцінюють у $400 млн.
Злочинці використовували методи соціальної інженерії, обходячи технічні заходи безпеки. Збір персональних даних - від імен і телефонів до фото посвідчень - дав змогу атакувати клієнтів безпосередньо, не вдаючись до злому коду платформи.
На тлі події проти Coinbase подали два позови. Компанію звинувачують у недбалості та приховуванні інформації від клієнтів. Крім того, з'явилася інформація про те, що художник із Лос-Анджелеса втратив понад $2 млн через витік даних на платформі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин
|Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним
|Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Обсяги кредитування бізнесу та населення у першому кварталі продовжували зростати - огляд НБУ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,525 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.05.25
|Bloomberg: Мін'юст США відкрив розслідування щодо витоку даних у Coinbase
|НБУ поки не планує робити євро основною курсоутворюючою валютою
|Чистий прибуток банків України за І кв.-2025 зріс лише на 0,2% – до 39,9 млрд грн
Бізнес
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
|В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters
|Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв
|Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу
|Вперше в світі: В США лікарі успішно вилікували немовля за допомогою індивідуального редагування генів