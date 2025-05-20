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АНАЛІТИКА

У I кварталі 2025 року середня сума однієї операції зі зняття готівки зросла на 18% р/р до 4735 гривень

 

За кордоном величина одного зняття вдвічі більше ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2025 року).

У власній мережі банкоматів банку-емітента картки українці знімають більші суми - у середньому 5033 гривень. У банкоматах інших банків-резидентів - 3651 гривню.

За даними НБУ, за кордоном величина одного зняття вдвічі більша, ніж в Україні, та складає 8730 гривень.

З початку 2025 року частка готівкових операцій з платіжними картами відновила скорочення, становивши вже менше 5% за кількістю операцій. Але за сумою вона становить 34,9%.

 

Мережа банкоматів зросла в І кварталі до 30,4 тисяч за рахунок помітного збільшення ПТКС в окремих приватних банків. Більше половини (17,3 тисяч банкоматів) - ПриватБанку.

 

Мережа POS-терміналів стрімко зростає з середини 2022 року. У І кварталі лідерами приросту були Приватбанк та НоваПей (+10,0 тисяч штук та +6,2 тисяч одиниць відповідно). Також помітно зросла мережа приватних банків. Загалом у І кварталі учасники ринку збільшили мережу на 26,5 тисяч до 549 тисяч.

 
У І кварталі кількість активних платіжних карток помітно збільшилася лише в державних банків. Найбільше зростання відбулося в Приватбанку. Кількість активних карток єдиного небанку-емітента - компанії НоваПей дещо зросла. Загалальна кількість становила 59,5 млн штук.

 

У І кварталі кількість структурних підрозділів банків скоротилася лише на 16 відділень 4966. Мережа державних (разом з Приватбанком) і приватних банків зменшилася по сім філій кожна відповідно. Найбільше підрозділів закрили в Києві.

 

Облікова чисельність штатних працівників зростала третій квартал поспіль та досягла 96,4 тисяч, з них 19,1 тисяч у ПриватБанку.

 

Кількість банків Україні скоротилася до 60. У березні банк Портал самостійно віддав банківську ліцензію, тож кількість діючих в Україні банків за квартал зменшилася до 60. Ураховуючи мізерну частку активів фінустанови (0,01% від чистих активів сектору), її виведення з ринку не мало значного впливу на банківський сектор.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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