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Золото дешевшає, оскільки оптимізм щодо припинення вогню між Росією та Україною стримує попит на активи-притулки
09:02 20.05.2025 |
Ціни на золото знизилися у вівторок, оскільки дещо зміцнився долар і оптимізм щодо можливого припинення вогню між Росією і Україною знизив попит інвесторів на активи-притулки.
О 06:27 EET спотове золото знизилось на 0,5% до $3 213,35 за унцію. Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,6% до $3 215,50.
Долар трохи відновився після досягнення більш ніж тижневого мінімуму на попередній сесії, що зробило золото, номіноване у доларах, менш привабливим для власників інших валют.
«Ми бачимо, що поспішна реакція на зниження кредитного рейтингу США вичерпується, і з'являється деяка надія на перемир'я між Україною і Росією», - сказав аналітик фінансових ринків Capital.com Кайл Родда.
Президент США Дональд Трамп розмовляв з президентом Володимиром Путіним в понеділок і заявив, що Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню.
«Ми бачимо, що покупці з'являються на падіннях нижче $3,200. Однак я думаю, що нас чекає ще більший відкат, особливо якщо геополітичні ризики продовжать знижуватися, а фіскальна політика США буде чинити тиск на прибутковість», - додав Родда. додав Родда.
Золото, яке вважається безпечним активом в умовах геополітичної та економічної невизначеності, цього року досягло кількох рекордних максимумів і вже подорожчало приблизно на 22%.
У понеділок представники Федеральної резервної системи США обережно оцінили наслідки останнього зниження кредитного рейтингу уряду США і нестабільної ринкової кон'юнктури, оскільки вони продовжують орієнтуватися в дуже невизначеному економічному середовищі.
У п'ятницю агентство Moody's знизило рейтинг Сполучених Штатів до «Aa1» з «Aaa», посилаючись на зростання боргу і відсотків, «які значно вищі, ніж у суверенних держав з аналогічним рейтингом».
Пізніше цього дня заплановані виступи кількох чиновників ФРС, які, можливо, нададуть додаткову інформацію про економіку та політичний курс центрального банку.
Ринки зараз оцінюють зниження ставок щонайменше на 54 базисних пункти в цьому році, а перше зниження очікується в жовтні.
Спотове срібло впало на 0,6% до $32,17 за унцію, платина була стабільною на рівні $998,04, а паладій втратив 0,3% до $971,84.
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