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Відтепер Coinbase — перша криптокомпанія, що потрапила до S&P 500
08:52 20.05.2025 |
Найбільша криптоплатформа у США Coinbase стала першою криптовалютною компанією, яка була включена до індексу S&P 500. Це індекс фондового ринку, що відстежує результати діяльності 500 провідних компаній, акції яких котируються на фондових біржах США.
Це спричинить приток пасивних інвестицій в акції Coinbase, оскільки фонди, що відстежують індекс S&P 500, та ETF (біржові фонди), будуть зобов'язані додати ці цінні папери у свої портфелі.
З початку 2025 року акції компанії загалом зросли майже на 6% попри тривалу волатильність на крипторинку.
Але також у Coinbase є великі проблеми. По-перше, це порушення безпеки, яке призвело до втрати близько $400 млн. По-друге, компанія підтвердила, що американські регулятори проводять розслідування щодо даних деяких користувачів. Це спричинило падіння акцій Coinbase на 7,2%.
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