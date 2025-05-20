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АНАЛІТИКА

Відтепер Coinbase — перша криптокомпанія, що потрапила до S&P 500

08:52 20.05.2025 |

Фінанси

 

Найбільша криптоплатформа у США Coinbase стала першою криптовалютною компанією, яка була включена до індексу S&P 500. Це індекс фондового ринку, що відстежує результати діяльності 500 провідних компаній, акції яких котируються на фондових біржах США.

Це спричинить приток пасивних інвестицій в акції Coinbase, оскільки фонди, що відстежують індекс S&P 500, та ETF (біржові фонди), будуть зобов'язані додати ці цінні папери у свої портфелі.

Відтепер Coinbase — перша криптокомпанія, що потрапила до S&P 500

 

З початку 2025 року акції компанії загалом зросли майже на 6% попри тривалу волатильність на крипторинку.

Але також у Coinbase є великі проблеми. По-перше, це порушення безпеки, яке призвело до втрати близько $400 млн. По-друге, компанія підтвердила, що американські регулятори проводять розслідування щодо даних деяких користувачів. Це спричинило падіння акцій Coinbase на 7,2%.

Відтепер Coinbase — перша криптокомпанія, що потрапила до S&P 500
За матеріалами: ITC.ua
 

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