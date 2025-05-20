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Долар торгується в бічному тренді перед податковим голосуванням, австралієць утримує прибуток перед РБА
08:21 20.05.2025 |
У вівторок долар торгувався в бічному тренді після тижневого зниження, що було викликано обережністю Федерального резерву щодо економіки і наближенням американських законодавців до прийняття законопроекту, який, як очікується, призведе до збільшення бюджетного дефіциту країни.
Долар широко розпродавався в понеділок після того, як минулого тижня агентство Moody's знизило суверенний рейтинг США через занепокоєння щодо дефіциту. Зараз увага зосереджена на вирішальному голосуванні у Вашингтоні щодо радикального скорочення податків, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.
Австралійський долар утримав більшу частину свого прибутку напередодні рішення Резервного банку Австралії, яке відбудеться пізніше у вівторок, коли, як очікується, він знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів.
Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив в понеділок в інтерв'ю CNBC, що центральний банк США, можливо, зможе знизити процентні ставки лише на чверть пункту до кінця року, враховуючи побоювання щодо зростання інфляції, викликаної підвищенням тарифів.
Очікується, що у вівторок Трамп приєднається до дебатів в Конгресі щодо свого податкового законопроекту. Голосування відбудеться після того, як агентство Moody's позбавило уряд США найвищого кредитного рейтингу, посилаючись на занепокоєння з приводу зростаючого боргу країни в розмірі 36,2 трильйона доларів.
«Ринок все ще дуже насторожено ставиться до відсутності жорсткої економії з боку бюджету США», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного Австралійського Банку.
«Ми вважаємо, що це потенційно може призвести до ослаблення долара в найближчі квартали, оскільки ринок, ймовірно, буде вимагати більш високу премію за кредити в США», - додав він.
За оцінками позапартійних аналітиків, законопроект Трампа додасть до боргу від $3 трлн до $5 трлн. Зростаючий бюджетний борг, торгові суперечності і ослаблення впевненості в тому, що винятковість США збережеться, негативно позначилися на американських активах. Індекс долара США впав на 10,6% від своїх січневих максимумів, що стало одним з найбільш різких падінь за три місяці.
Долар отримав перепочинок після того, як Трамп призупинив дію багатьох найбільших мит, про які він оголосив минулого місяця. Але коментарі головного торгового представника Японії у вівторок про те, що Токіо твердо стоїть на своїй антимитній позиції, вказують на те, що в найближчі тижні і місяці на переговорах не буде легкого з'їзду з траєкторії.
І на хвилі митних потрясінь Трампа Британія в понеділок погодилася на найбільш значне перезавантаження оборонних і торговельних зв'язків з Європейським Союзом з часів Брекзиту.
Курс долара майже не змінився і склав 144,87 єни після того, як в понеділок він торкнувся позначки 144,66, що було найнижчим рівнем з 8 травня. Індекс долара не змінився після зниження на 0,6% на попередній сесії.
«Валютний ринок є нестабільним з невеликою кількістю сигналів», - сказав головний валютний стратег SMBC Хірофумі Сузукі (Hirofumi Suzuki). «Очікуються зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G7, а також японсько-американські торговельні переговори, що ускладнює рух ринку».
Міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив у вівторок, що сподівається обмінятися думками про валютну політику і різні двосторонні теми з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, коли міністри фінансів G7 зустрінуться в Канаді на цьому тижні.
Австралійський долар знизився на 0,2% до $0,6443, зберігши більшу частину зростання в понеділок на 0,8%.
Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,3353, що на 0,1% нижче. Євро знизився на 0,1% до $1,1230.
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