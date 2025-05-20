Акції в Азії зростають після зниження процентних ставок у Китаї; у фокусі уваги - зниження ставок РБА

Більшість азіатських акцій у вівторок незначно зросли, причому Китай лідирував після того, як Пекін, як і очікувалося, знизив ключову кредитну ставку, в той час як австралійські акції зміцнилися в очікуванні довгоочікуваного зниження ставки з боку РБА.

Регіональні ринки реагували на сигнали Волл-стріт, яка в понеділок не змінилася після зниження суверенного кредитного рейтингу США агентством Moody's.

Але ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,2% на азіатських торгах, в той час як зростання китайських акцій також було обмеженим після того, як Пекін попередив, що контроль США над експортом мікросхем може підірвати торговельне перемир'я, досягнуте минулого тижня.

Зараз основна увага прикута до голосування в Палаті представників Конгресу США по податковому законопроекту, підтриманому Трампом, а також до будь-яких подальших подій в торгових переговорах США.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли приблизно на 0,3% і 0,2% відповідно, в той час як гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1%.

Зростання на китайських ринках відбулося після того, як Народний банк Китаю, як і очікувалося, знизив базову кредитну ставку, що призвело до її подальшого зниження до рекордно низького рівня.

Зниження ставки стало сигналом того, що Пекін готовий надавати більше монетарних стимулів для підтримки економіки, хоча інвестори все ще очікують на більше фіскальних заходів, особливо тих, що спрямовані на стимулювання споживання.

Але зростання на китайських ринках було обмежене попередженням Пекіна про те, що жорсткі обмеження США на експорт мікросхем до Китаю загрожують підірвати прогрес у деескалації торговельних відносин між двома країнами.

Міністерство торгівлі Китаю розкритикувало нещодавнє попередження свого американського колеги про те, що чіпи Ascend китайського виробника мікросхем Huawei порушують американський експортний контроль.

Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,6% і наблизився до тримісячного максимуму на тлі ставок на те, що Резервний банк Австралії знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів пізніше цього дня.

Зниження ставок РБА є широко очікуваним після нещодавнього зниження австралійської інфляції та певної ясності щодо торговельної політики США.

Основна увага буде зосереджена на перспективах центрального банку щодо майбутніх ставок, оскільки аналітики очікують, що РБА залишиться неприхильним до подальшого пом'якшення монетарної політики. Зниження ставки у вівторок стане другим зниженням ставки РБА в цьому році, після того, як центральний банк розпочав цикл неглибокого пом'якшення в січні.

Азійські фондові індекси зросли, зосередившись на будь-яких нових торгових угодах зі Сполученими Штатами. Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX додали 0,5% та 0,3% відповідно після того, як міністр економіки Рьосей Аказава підтвердив, що японсько-американські торговельні переговори відбулися в понеділок.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,2%, як і сінгапурський індекс Straits Times.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,1%, що вказує на слабке відкриття торгів в умовах тривалої фіксації прибутку після значного зростання минулого тижня. Індія також намагається укласти тимчасову торговельну угоду з США до липневого дедлайну, встановленого Трампом для запровадження взаємних тарифів.