Акції Волл-стріт завершили торги без змін на тлі погіршення настроїв через зниження рейтингу Moody's

Американські акції завершили торги в понеділок майже без змін на тлі ослаблення ринкових настроїв через зниження ідеального суверенного кредитного рейтингу федерального уряду через його величезний борговий профіль.

Агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг США до «Aa1» з «Aaa» після закриття ринків у п'ятницю, посилаючись на непогашений борг уряду в розмірі 36 трильйонів доларів та відсотки.

«Слід розуміти, що ринки мали б трохи відреагувати, оскільки оголошення (Moody's) було зроблено після закриття ринків, - сказав Таллі Леже, головний ринковий стратег The Wealth Consulting Group. «Але я вважаю, що торгівля «продавати Америку» переборщила».

Акції відновилися після падіння на початку сесії і завершили торги майже на незмінній позначці. Тим не менш, базовий індекс S&P 500 демонструє зростання вже шосту сесію поспіль.

Сім з 11 секторів S&P зросли на чолі з охороною здоров'я, споживчими товарами, промисловістю, матеріалами та комунальними послугами.

Найбільше впали акції енергетичного сектору, а також споживчих товарів.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 137,33 пункти, або на 0,32%, до 42 792,07, S&P 500 - на 5,22 пункти, або на 0,09%, до 5 963,60, а Nasdaq Composite - на 4,36 пункти, або на 0,02%, до 19 215,46.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на побоюваннях, що податковий законопроект США збільшить боргове навантаження більше, ніж очікувалось раніше. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 1 базисний пункт до 4,449%.

Масштабний законопроект президента Дональда Трампа про зниження податків отримав схвалення ключового комітету Конгресу в неділю.

TXNM Energy виросли на 7% після того, як компанія заявила, що буде придбана інфраструктурним підрозділом Blackstone в рамках угоди вартістю $11,5 млрд.

Акції Novavax підскочили на 15% після того, як компанія отримала довгоочікуване схвалення регуляторних органів США на свою вакцину від COVID-19.

Акції Regeneron Pharmaceuticals зросли на 0,4% після того, як компанія оголосила, що купить геномічну фірму 23andMe Holdings за 256 мільйонів доларів на аукціоні з продажу у зв'язку з банкрутством.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 216 нових максимумів і 50 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 26 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 57 нових максимумів і 57 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,41 мільярдів акцій, порівняно з 17,34 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.