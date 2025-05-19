Долар дешевшає до євро, фунта та єни після зниження Moody's рейтингу США

Американська валюта різко дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок після зниження рейтингу США міжнародним агентством Moody's.

Як повідомлялося, Moody's опустило довгостроковий кредитний рейтинг США до "Aa1" з "Aaa" через побоювання з приводу зростання держборгу і дефіциту бюджету країни. Moody's останнім із "великої трійки" рейтингових агентств утримувало рейтинг найбільшої економіки світу на найвищому щаблі.

Зниження рейтингу, можливо, не було сюрпризом для інвесторів, але воно служить нагадуванням про бюджетні ризики, які впливають на вартість американських активів, зазначає аналітик ING Кріс Тернер.

Адміністрація Трампа намагається провести через Палату представників Конгресу США новий пакет зниження податків, і, за деякими оцінками, це може додати ще $3-5 млрд до держборгу США за 10 років, каже Тернер, слова якого наводить The Wall Street Journal.

"Зв'язок між суверенним ризиком США, казначейськими облігаціями і доларом полягає у відтоку капіталу", - зазначає експерт.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,85%, ширший WSJ Dollar Index - 0,54%.

Пара євро/долар за даними на 15:40 EET у понеділок торгується на рівні $1,1266 порівняно з $1,1165 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара піднялася до $1,3377 проти $1,3282 у п'ятницю. Підтримку британській нацвалюті надає інформація про те, що Велика Британія і ЄС уклали нові угоди про розширення співробітництва в галузі оборони, торгівлі продовольством і прикордонного контролю, а також про доступ європейських риболовецьких суден у води країни.

Курс долара в парі з єною опустився під час торгів до 144,9 єни з 145,64 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,2129 юаня проти 7,2101 юаня за підсумками торгів у п'ятницю.