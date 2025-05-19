Бізнес від початку року отримав ₴33,6 мільярда доступних кредитів

Із початку 2025 року українські підприємці отримали 10 558 пільгових кредитів на загальну суму 33,6 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.

«Переважна більшість нових пільгових кредитів спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків. Таким чином програма пільгового кредитування стимулює розвиток реального сектору економіки та сприяє створенню нових робочих місць. Від початку року український бізнес отримав вже 33,6 млрд грн пільгових кредитів», - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Зокрема, минулого тижня підприємці отримали 652 пільгових кредити на суму 2,1 млрд грн.

Так, від початку року у межах програми підприємці отримали: 8,2 млрд грн на інвестиційні проєкти, 7,1 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику, 6,4 млрд грн на розвиток переробки, 5,4 млрд грн на підтримку посівної та 5,3 млрд грн на поповнення обігових коштів.

Водночас найчастіше кредитуються підприємства переробної промисловості, сільського господарства, а також у сферах гуртової та роздрібної торгівлі.

Щодо регіонів-лідерів за сумами укладених кредитних договорів, то ними є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області, а також місто Київ.

У програмі беруть участь 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (53,2 тис.), Ощадбанк (17,6 тис.) та Укргазбанк (6,3 тис.).