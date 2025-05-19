Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес від початку року отримав ₴33,6 мільярда доступних кредитів

15:52 19.05.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Із початку 2025 року українські підприємці отримали 10 558 пільгових кредитів на загальну суму 33,6 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.

«Переважна більшість нових пільгових кредитів спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків. Таким чином програма пільгового кредитування стимулює розвиток реального сектору економіки та сприяє створенню нових робочих місць. Від початку року український бізнес отримав вже 33,6 млрд грн пільгових кредитів», - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Зокрема, минулого тижня підприємці отримали 652 пільгових кредити на суму 2,1 млрд грн.

Так, від початку року у межах програми підприємці отримали: 8,2 млрд грн на інвестиційні проєкти, 7,1 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику, 6,4 млрд грн на розвиток переробки, 5,4 млрд грн на підтримку посівної та 5,3 млрд грн на поповнення обігових коштів.

Водночас найчастіше кредитуються підприємства переробної промисловості, сільського господарства, а також у сферах гуртової та роздрібної торгівлі.

Щодо регіонів-лідерів за сумами укладених кредитних договорів, то ними є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області, а також місто Київ.

У програмі беруть участь 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (53,2 тис.), Ощадбанк (17,6 тис.) та Укргазбанк (6,3 тис.).
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1112  0,01 0,02 41,7381  0,03 0,08
EUR 46,0985  0,04 0,09 46,8558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,10 0,25 41,5950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес