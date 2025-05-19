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АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій починають тиждень у мінусі

14:23 19.05.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в понеділок, інвестори оцінюють новини великих європейських компаній і статдані з єврозони.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:38 EET знизився на 0,63% - до 545,8 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,62%, німецький DAX - 0,19%, французький CAC 40 - 0,66%, італійський FTSE MIB - 1,9%, іспанський IBEX 35 - 0,24%.

У понеділок статистичне управління Європейського союзу опублікувало остаточні дані про інфляцію в єврозоні, які підтвердили попередню оцінку і вказали на зростання споживчих цін у квітні на 2,2% у річному вираженні, як і в березні. Результат збігся із консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics аналітиків.

Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у квітні прискорилися до 2,7% у річному вираженні з 2,4% місяцем раніше, що також збіглося з прогнозом аналітиків.

Тим часом дефіцит зовнішньоторговельного балансу Іспанії в березні зріс до 5,48 млрд євро з 3,42 млрд євро в лютому.

Акції Ryanair Holdings Plc дорожчають на 3,4%. Найбільший у Європі авіаперевізник-дискаунтер скоротив чистий прибуток у 2025 фінансовому році на 16% і збільшив виручку на 4%, прибуток загалом збігся із власним прогнозом компанії, а виручка виявилася кращою за очікування аналітиків.

Ціна паперів Diageo Plc зростає на 0,1%. Провідний виробник алкоголю у світі в третьому кварталі 2025 фінансового року (січень-березень) збільшив виручку на 2,9% і підтвердив прогноз, згідно з яким у 2025 фінроці загалом очікується незначне зниження операційного прибутку.

Ринкова вартість Sunrise Communications опускається на 0,5%. Швейцарський оператор бездротового зв'язку AG скоротив виручку в першому кварталі 2025 року на 3,3% і анонсував делістинг своїх акцій з американської біржі Nasdaq.

Капіталізація BNP Paribas SA піднімається на 1,9% після того, як французький банк анонсував програму викупу власних акцій у розмірі 1,084 млрд євро.

Котирування паперів Stellantis знижуються на 1,1% на новині, що Ксав'є Шардон призначений головним виконавчим директором бренду Citroen. Він почав свою кар'єру в італійському підрозділі Citroen у 1994 році, а потім обіймав різні керівні посади в компанії, працюючи у Франції, Данії та Німеччині.

У Франкфурті найрізкіше зниження демонструють акції SAP і Siemens Healthineers, що падають більш ніж на 1%. У Парижі в лідерах зниження перебувають котирування акцій виробників товарів класу "люкс" Hermes (-2,4%), Kering (-1,8%) і LVMH (-1,5%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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