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Золото зростає на тлі ослаблення долара, а митні погрози Трампа стимулюють попит на активи-прихистки
09:14 19.05.2025 |
Ціни на золото зросли в понеділок на тлі ослаблення долара і відновлення торгової напруженості після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив митні погрози президента Дональда Трампа, що стимулювало попит на активи-прихистки.
О 06.645 EET cпотове золото подорожчало на 0,4% до $3 216,29 за унцію. Ф'ючерси на золото в США виросли на 1% до $3 219,20.
У п'ятницю золото втратило більше 2% і продемонструвало найгірший тиждень з листопада минулого року, оскільки збільшився апетит до ризику через торговельну угоду між США і Китаєм.
Долар знизився на 0,3% в понеділок, що призвело до здешевлення золота в доларовому еквіваленті для власників іноземних валют.
«Зниження кредитного рейтингу США агентством Moody's і відповідна реакція ринку, як втеча від ризиків повернули золото на ринок», - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер.
У п'ятницю Moody's знизило найвищий суверенний кредитний рейтинг Америки на одну сходинку, ставши останнім з великих рейтингових агентств, які знизили рейтинг країни, посилаючись на занепокоєння з приводу зростаючого боргу країни.
Трамп запровадить мита на рівні, яким він погрожував минулого місяця, проти торгових партнерів, які не ведуть «добросовісні» переговори щодо угод, заявив міністр фінансів Скотт Бессент в телевізійному інтерв'ю в неділю.
Торговельні війни Трампа серйозно порушили глобальні торговельні потоки і потрясли фінансові ринки, оскільки інвестори борються з тим, що Бессент назвав «стратегічною невизначеністю» президента-республіканця в його прагненні переформатувати економічні відносини на користь США.
Золото, яке традиційно вважається активом-притулком під час політичної та економічної невизначеності, має тенденцію до процвітання в умовах низьких ставок.
Минулого тижня дані показали, що ціни виробників у США в квітні несподівано впали, а зростання роздрібних продажів сповільнилося, в той час як споживчі ціни зросли менше, ніж очікувалося.
«Я думаю, що ми можемо очікувати зниження ставки в липні або вересні, але те, як будуть проходити торговельні переговори Трампа в цей час, може стати визначальним фактором для наступного зниження ставок ФРС», - додав Уотерер.
Спотове срібло подорожчало на 0,1% до $32,31 за унцію, платина - на 0,2% до $989,31, а паладій - на 0,3% до $963,94.
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