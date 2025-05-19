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Акції в Азії падають через зниження рейтингу США та змішані дані з Китаю
07:44 19.05.2025 |
Більшість азіатських акцій впали в понеділок, оскільки зниження рейтингу США і змішані економічні дані з Китаю тримали інвесторів в напрузі через уповільнення зростання в найбільших економіках світу.
Регіональні ринки впали слідом за різким падінням ф'ючерсів на американські фондові індекси, а ф'ючерс на S&P 500 впав на 0,8% в ході азіатських торгів. Це сталося після того, як на вихідних агентство Moody's знизило рейтинг США до інвестиційного рівня Ааа, посилаючись на занепокоєння з приводу великого державного боргу і відсутності чітких заходів для вирішення цієї проблеми.
Зниження рейтингу негативно вплинуло на настрої, які вже охолоджувалися, оскільки ралі на фондовому ринку, спричинене деескалацією в американсько-китайських переговорах щодо мит, завершилося наприкінці минулого тижня.
Основна увага зараз прикута до економічних сигналів, які мають з'явитися найближчими днями, включаючи засідання Резервного банку Австралії, дані по споживчій інфляції в Японії, а також виступи представників Федеральної резервної системи США.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite втратили близько 0,4% та 0,1% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,6%.
Всі три індекси скоротили частину своїх внутрішньоденних втрат після того, як дані показали, що в квітні промислове виробництво в Китаї зросло більше, ніж очікувалося, незважаючи на зустрічний вітер, викликаний різкими торговими митами США.
Але інші економічні показники все ще вказували на тріщини в найбільшій економіці Азії. Роздрібні продажі зросли менше, ніж очікувалося, що вказує на тривалу слабкість споживчих витрат, в той час як інвестиції в основний капітал - показник витрат бізнесу - також не виправдали очікувань зростання.
Опубліковані в понеділок дані підкреслили тривалі труднощі для китайської економіки, оскільки Пекін намагається підтримати зростання і споживчі витрати. Хоча минулого тижня США і Китай домовилися знизити свої торговельні мита один проти одного, їхні взаємні мита ще залишаються відносно високими.
У понеділок азіатські ринки в основному відступили, оскільки настрої були пригнічені слабкими сигналами з найбільших економік світу.
Австралійський ASX 200 не змінився, оскільки місцеві інвестори очікували на результати засідання РБА у вівторок.
Очікується, що РБА знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на тлі триваючих ознак уповільнення інфляції в країні.
Але аналітики очікують, що РБА займе яструбину позицію щодо подальшого зниження ставок, враховуючи, що центральний банк все ще бореться з безліччю невизначеностей - як в Австралії, так і в світовій економіці.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,3% і 0,1%, відповідно, дещо продовживши втрати після похмурих даних по валовому внутрішньому продукту в п'ятницю.
Дані по споживчій інфляції в Японії за квітень будуть опубліковані цього тижня, і, як очікується, вони вплинуть на плани Банку Японії щодо подальшого підвищення процентних ставок.
Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,7%, а сінгапурський індекс Straits Times втратив 0,3%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 Futures впали на 0,3%, що вказує на слабке відкриття індексу після його стрімкого зростання минулого тижня.
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