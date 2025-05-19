Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар знижується після зниження кредитного рейтингу США, австралієць скорочує втрати перед засіданням РБА

07:34 19.05.2025 |

Фінанси

 

Долар США втратив чотиритижневий приріст, оскільки ринки засвоїли несподіване зниження кредитного рейтингу уряду США, а тривалі торгові суперечки вплинули на настрої.

Минулого тижня долар США виріс на 0,6% по відношенню до основних валют після того, як тимчасове торговельне перемир'я між США і Китаєм зменшило побоювання щодо глобальної рецесії. Але економічні дані вказують на зростання цін на імпорт і зниження довіри споживачів.

У п'ятницю агентство Moody's знизило найвищий суверенний кредитний рейтинг Америки на одну сходинку, ставши останнім з найбільших рейтингових агентств, які знизили рейтинг країни, посилаючись на занепокоєння з приводу зростаючого боргу країни, що становить 36 трильйонів доларів.

«Зосередженість на ризиках зростання США та політичному порядку денному американської адміністрації, можливо, поставила під сумнів статус США як країни-тихої гавані», - сказав Маджабін Заман, керівник відділу валютних досліджень ANZ.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в неділю в телевізійному інтерв'ю, що президент Дональд Трамп введе мита в розмірі, яким він погрожував минулого місяця, на торгових партнерів, які не ведуть переговори «добросовісно».

Тим часом Трамп стикається з опором всередині власної партії в просуванні масштабного законопроекту про зниження податків, який, за оцінками, додасть від $3 трлн до $5 трлн до державного боргу протягом наступного десятиліття.

Долар втратив 0,3% до 145,22 ієни. Долар також знизився на 0,2% по відношенню до швейцарського франка, ще однієї валюти-притулку.

Австралійський долар виріс на 0,1% до $0,6409 після трьох днів втрат. Ринки з упевненістю очікують зниження облікової ставки Резервного банку Австралії на чверть пункту до 4,10% у вівторок.

Євро коштував $1,1185, що на 0,2% вище. Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,3299, що на 0,1% вище.

Новозеландський ківі-долар виріс на 0,1% до $0,5888.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4983
  0,0274
 0,07
EUR
 1
 46,4490
  0,0659
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1112  0,01 0,02 41,7381  0,03 0,08
EUR 46,0985  0,04 0,09 46,8558  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на 16.05.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4725  0,01 0,02 41,4900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес