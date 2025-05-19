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Долар знижується після зниження кредитного рейтингу США, австралієць скорочує втрати перед засіданням РБА
07:34 19.05.2025 |
Долар США втратив чотиритижневий приріст, оскільки ринки засвоїли несподіване зниження кредитного рейтингу уряду США, а тривалі торгові суперечки вплинули на настрої.
Минулого тижня долар США виріс на 0,6% по відношенню до основних валют після того, як тимчасове торговельне перемир'я між США і Китаєм зменшило побоювання щодо глобальної рецесії. Але економічні дані вказують на зростання цін на імпорт і зниження довіри споживачів.
У п'ятницю агентство Moody's знизило найвищий суверенний кредитний рейтинг Америки на одну сходинку, ставши останнім з найбільших рейтингових агентств, які знизили рейтинг країни, посилаючись на занепокоєння з приводу зростаючого боргу країни, що становить 36 трильйонів доларів.
«Зосередженість на ризиках зростання США та політичному порядку денному американської адміністрації, можливо, поставила під сумнів статус США як країни-тихої гавані», - сказав Маджабін Заман, керівник відділу валютних досліджень ANZ.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в неділю в телевізійному інтерв'ю, що президент Дональд Трамп введе мита в розмірі, яким він погрожував минулого місяця, на торгових партнерів, які не ведуть переговори «добросовісно».
Тим часом Трамп стикається з опором всередині власної партії в просуванні масштабного законопроекту про зниження податків, який, за оцінками, додасть від $3 трлн до $5 трлн до державного боргу протягом наступного десятиліття.
Долар втратив 0,3% до 145,22 ієни. Долар також знизився на 0,2% по відношенню до швейцарського франка, ще однієї валюти-притулку.
Австралійський долар виріс на 0,1% до $0,6409 після трьох днів втрат. Ринки з упевненістю очікують зниження облікової ставки Резервного банку Австралії на чверть пункту до 4,10% у вівторок.
Євро коштував $1,1185, що на 0,2% вище. Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,3299, що на 0,1% вище.
Новозеландський ківі-долар виріс на 0,1% до $0,5888.
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