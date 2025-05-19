Фінансові новини
- |
- 19.05.25
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк збільшив продаж валюти до максимуму за останні два місяці
07:57 19.05.2025 |
Продаж доларів Національним банком із 12 до 16 травня збільшився до $755,1 млн проти $624,15 млн попереднього тижня.
Про це свідчать дані регулятора.
При цьому минулого тижня Нацбанк придбав на ринку лише $0,2 млн.
Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $12,98 млрд, а купив - $35,34 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив - лише $0,22 млрд.
За матеріалами:
БізнесЦензор
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
ТОП-НОВИНИ
|Венс після зустрічі з Зеленським: Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні
|Зеленський розповів про «хорошу зустріч» з Венсом і Рубіо у Ватикані
|Перший пункт плану США - це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз - Келлог
|Рубіо: США представили сильний план миру, час закінчити війну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Золото зростає на тлі ослаблення долара, а митні погрози Трампа стимулюють попит на активи-прихистки
|Нацбанк збільшив продаж валюти до максимуму за останні два місяці
|Акції в Азії падають через зниження рейтингу США та змішані дані з Китаю
|Долар знижується після зниження кредитного рейтингу США, австралієць скорочує втрати перед засіданням РБА
|Індекси Волл-стріт зросли на сподіваннях щодо торгівлі, але дані свідчать про песимізм інвесторів
|Криптобіржу Coinbase зламали, але обійшлося без хакерів – зловмисники просто підкупили індійську службу підтримки
Бізнес
|Електромобілі Volkswagen стануть дешевшими завдяки новим батареям
|Суд постановив, що реклама на основі відстеження є нелегальною в ЄС
|Трамп не хоче, щоб Apple розширювала виробництво iPhone в Індії
|Єврокомісія погрожує TikTok штрафом за порушення правил цифрової реклами
|Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту
|Google профінансувала ще 30 українських стартапів
|Прорив GM і LG: нова LMR-батарея може значно здешевити електромобілі