Індекси Волл-стріт зросли на сподіваннях щодо торгівлі, але дані свідчать про песимізм інвесторів

Основні індекси Волл-стріт зростали в п'ятницю п'ятий день поспіль, підтримувані митним перемир'ям між США і Китаєм на початку тижня, навіть незважаючи на те, що дані економічних опитувань показали погіршення споживчих настроїв.

Індекс S&P 500 неухильно зростав з ранку, в той час як інвестори сприйняли слабкі дані з оптимізмом. Індекс споживчих настроїв Мічиганського університету повідомив, що в травні індекс споживчих настроїв ще більше знизився, а однорічні інфляційні очікування зросли до 7,3% з 6,5% минулого місяця.

Біржові фонди, які відслідковують індекси S&P 500 і Nasdaq, впали приблизно на 1% за підсумками торгів після того, як Moody's знизило кредитний рейтинг США на одну сходинку, посилаючись на зростання боргових і процентних виплат, які випереджають виплати суверенних держав з аналогічним рейтингом.

Індекси S&P 500, Nasdaq і Dow Jones Industrial Average продемонстрували тижневий приріст після стрімкого ралі в понеділок, після того як Вашингтон і Пекін домовилися про 90-денну паузу в ескалації торгової війни. Це сталося через кілька днів після того, як президент США і прем'єр-міністр Великобританії оголосили про укладення обмеженої двосторонньої торговельної угоди.

Ліндсі Белл, головний ринковий стратег Clearnomics, Нью-Йорк, сказав, що п'ятничне зростання було «продовженням деескалації торгового конфлікту».

Зважаючи на стабільну економіку в поєднанні з песимістичними настроями інвесторів, Белл очікує більшої волатильності в майбутньому, коли з'являться заголовки про мита, і додав, що «дані можуть змінитися в найближчі місяці».

«Я не думаю, що ми вже вийшли з лісу. Нам доведеться боротися з цим день за днем, тиждень за тижнем», - сказала вона.

Пол Крістофер, керівник відділу глобальної інвестиційної стратегії інвестиційного інституту Wells Fargo, сказав, що ринок «обережно оптимістичний» щодо пом'якшення торговельної позиції, але чекає на те, на чому врешті-решт зупиниться США у питанні мит.

«Ми ще навіть не почали бачити, що станеться, коли ці мита будуть дійсно кусючими, коли компанії будуть змушені підняти ціни для споживачів, а споживачі побачать менше товарів і менше різноманітності на полицях», - сказав Крістофер.

Інвестори також залишилися в очікуванні ясності щодо податкової політики США, оскільки масштабний податковий законопроект Трампа не зміг подолати ключову процедурну перешкоду, оскільки жорстко налаштовані республіканці, які вимагають глибшого скорочення витрат, заблокували цей захід, що стало рідкісною політичною невдачею в Конгресі для президента-республіканця Дональда Трампа.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 331,99 пункту, або на 0,78%, до 42 654,74, S&P 500 - на 41,45 пункту, або на 0,70%, до 5 958,38, а Nasdaq Composite - на 98,78 пункту, або на 0,52%, до 19 211,10.

За тиждень S&P 500 зріс приблизно на 5,3%, тоді як Nasdaq піднявся на 7,2%, а Dow додав 3,4%.

Серед 11 основних галузевих індексів S&P 500, що входять до складу S&P 500, найбільше зріс лише енергетичний індекс, який знизився на 0,18%.

Найбільше зріс сектор охорони здоров'я, який після волатильного тижня піднявся на 1,96% за день.

Один з найбільших приростів індексу відбувся завдяки UnitedHealth Group Inc, який відновив свої позиції, піднявшись на 6,4% в п'ятницю і очоливши відсотковий приріст S&P 500 після восьми днів стрімких втрат поспіль.

Інвестори насторожено очікували стратегічних змін у страховика після того, як Wall Street Journal повідомив, що проти нього ведеться кримінальне розслідування Міністерством юстиції.

Серед інших акцій, акції Applied Materials впали на 5,3% після того, як постачальник обладнання для виробництва мікросхем не виправдав прогнозів щодо доходів у другому кварталі.

Акції Charter Communications зросли на 1,8% після того, як кабельна компанія заявила, що купить приватного конкурента Cox Communications за $21,9 млрд.

Акції Verizon Communications зросли на 1,7% після того, як у п'ятницю Федеральна комісія зі зв'язку США заявила, що схвалює купівлю оптоволоконного інтернет-провайдера Frontier Communications за 20 мільярдів доларів після того, як найбільша телекомунікаційна компанія США погодилася припинити свої програми з різноманітності, рівності та інклюзивності.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 207 нових максимумів і 34 нових мінімуми, акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,72 до 1.

На Nasdaq 2 792 акції зросли, а 1 607 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість акцій, що падають, у співвідношенні 1,74 до 1. Індекс S&P 500 показав 28 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 62 нових максимуми і 73 нових мінімуми.

На американських біржах в п'ятницю з рук в руки перейшло 17,61 мільярда акцій в порівнянні з 17,04 мільярда в середньому за останні 20 сесій.