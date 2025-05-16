Долар США стабільний до євро та єни, дорожчає до фунта

Курс долара США вдень у п'ятницю слабо змінюється в парах з євро та єною, зростає до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.

Підвищувальний імпульс, який долар отримував від оптимізму у зв'язку зі зниженням взаємних мит США та Китаєм, дещо згас, поступившись місцем занепокоєнню щодо ослаблення споживчої активності в Штатах після виходу економічних даних.

Ціни виробників у США (індекс PPI) у квітні знизилися на 0,5% порівняно з попереднім місяцем. Це перше зниження показника з жовтня 2023 року і найзначніше за п'ять років (з квітня 2020 року). Падіння стало несподіванкою для аналітиків, які в середньому прогнозували підвищення на 0,2%, за даними Trading Economics. Порівняно з квітнем минулого року індекс PPI збільшився на 2,4%, показавши мінімальний приріст за сім місяців.

Роздрібні продажі в США у квітні зросли на 0,1% проти попереднього місяця. У березні, згідно з переглянутими даними, показник зріс на 1,7%. Аналітики в середньому не прогнозували його зміни. У річному порівнянні зростання роздрібних продажів у США у квітні становило 5,2%, як і місяцем раніше.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Павелл зазначив, що ситуація, яка склалася в економіці, вказує на те, що центральному банку, можливо, доведеться зіткнутися з раптовими потрясіннями у сфері пропозиції найближчими роками. Довгострокові процентні ставки нині суттєво вищі, ніж у десятирічний період після глобальної фінансової кризи 2007-2008 років, сказав він, виступаючи на конференції в четвер.

"Більш високі реальні ставки також можуть відображати можливість того, що інфляція в майбутньому може виявитися більш волатильною, ніж у 2010-ті роки", - попередив Павелл.

Пара євро/долар за даними на 15:23 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,1198 порівняно з $1,1186 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3284 проти $1,3306 напередодні.

Курс долара в парі з єною опустився до 145,59 єни з 145,69 єни на закриття ринку в четвер.

ВВП Японії в першому кварталі 2025 року зменшився на 0,2% проти попередніх трьох місяців, за попередніми даними уряду. Це перше зниження за рік. Аналітики прогнозували в середньому скорочення на 0,1%. У перерахунку на річні темпи скорочення ВВП становило 0,7%.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,2062 юаня проти 7,2050 юаня напередодні.