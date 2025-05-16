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АНАЛІТИКА

Акції Європи помірно зростають наприкінці тижня

13:05 16.05.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно піднімаються в п'ятницю, інвестори оцінюють корпоративні новини та європейські статдані.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:52 к. ч. підвищився на 0,64% - до 550,47 пункту. За останні п'ять сесій індикатор додав 2,3% на сигналах пом'якшення напруженості в торговельних відносинах між США і Китаєм. Індекс завершує в плюсі п'ятий тиждень поспіль.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,41%, німецький DAX - 0,67%, французький CAC 40 - 0,58%, італійський FTSE MIB - 0,61%, іспанський IBEX 35 - 0,57%.

Як стало відомо в п'ятницю, безробіття у Франції в першому кварталі зросло до 7,4% з 7,3% кварталом раніше, збігшись з очікуваннями аналітиків.

Тим часом інфляція в Італії, гармонізована зі стандартами Євросоюзу, у квітні знизилася до 2% з 2,1% у березні. У щомісячному вираженні споживчі ціни зросли на 0,4% після стрибка на 1,6% місяцем раніше.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу єврозони в березні зросло до 36,8 млрд євро порівняно з 24 млрд євро в лютому.

Акції Compagnie Financiere Richemont SA дорожчають на 7% і є лідером зростання у зведеному європейському індексі. Швейцарський виробник годинників і ювелірних виробів за підсумками 2025 фінансового року збільшив виручку на 4% - до рекордних 21,4 млрд євро.

Ціна паперів Swiss Re AG збільшується на 2,1%. Швейцарська перестрахувальна компанія, одна з найбільших у галузі, у першому кварталі 2025 року наростила чистий прибуток на 16%, незважаючи на збитки, спричинені січневими лісовими пожежами в Каліфорнії.

Капіталізація фармкомпаній Novo Nordisk і Novartis піднімається на 3,1% і 1,1% відповідно.

У Франкфурті найактивніше зростання демонструють акції хімкомпанії Bayer (+2,8%), тоді як ціна паперів Merck KGaA опускається на 1%. У Парижі котирування акцій Sanofi і EssilorLuxottica зростають більш ніж на 2%, а ринкова вартість ArcelorMittal знижується на 0,9%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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