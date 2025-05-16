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Ціни на золото падають, готуючись до найгіршого тижня з листопада, на хвилі пожвавлення торгівлі між США і Китаєм
09:31 16.05.2025 |
Ціни на золото впали на торгах в Азії в п'ятницю і прямують до різких тижневих втрат, оскільки деескалація торгових відносин між США і Китаєм підвищила апетит до ризику і підірвала попит на золото як на актив-притулок.
Трейдери фіксували високі прибутки по золоту, оскільки воно різко впало з нещодавніх рекордних максимумів. Цього тижня на жовтий метал також тиснула стійкість долара, а також зростання прибутковості казначейських облігацій США.
О 07:27 EET cпотове золото подешевшало на 0,8% до $3 214,90 за унцію, в той час як червневі ф'ючерси на золото впали на 0,3% до $3 217,65 за унцію.
Спотові ціни за тиждень знизилися приблизно на 3,2%, що стало найгіршим падінням з початку листопада 2024 року, оскільки попит на злитки був підірваний зростанням апетиту до ризику.
На початку тижня Вашингтон і Пекін домовилися тимчасово знизити торговельні мита один проти одного, що ознаменувало деескалацію запеклої торговельної війни між найбільшими економіками світу.
Ця угода породила надії на подальшу деескалацію, а також на укладення більшої кількості торговельних угод США з іншими великими економіками. Це, в свою чергу, спричинило різке зростання ризикових активів.
Проте до п'ятниці ралі ризикових активів сповільнилося, а золото все ще залишалося значно вище рівня $3 000 за унцію.
Трейдери очікують на більш тривалу угоду між Китаєм і США, в той час як низка слабких економічних показників США також посилила невизначеність щодо подальшого зростання.
Ціни на інші дорогоцінні метали відступили в п'ятницю і також зазнали тижневих втрат. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $989,90 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $32,593 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися в п'ятницю, але цього тижня дещо зросли завдяки оптимізму щодо перспектив Китаю як найбільшого імпортера.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 567,30 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США впали на 0,2% до $4,6695 за фунт.
Наступного тижня очікується шквал китайських економічних даних, починаючи з даних по промисловому виробництву і роздрібним продажам, які будуть опубліковані в понеділок.
У вівторок Народний банк Китаю повинен прийняти рішення про базову процентну ставку по кредитах, а трейдери обговорюють можливість її зниження, оскільки Пекін намагається підтримати економічне зростання.
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