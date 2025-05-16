Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото падають, готуючись до найгіршого тижня з листопада, на хвилі пожвавлення торгівлі між США і Китаєм

09:31 16.05.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали на торгах в Азії в п'ятницю і прямують до різких тижневих втрат, оскільки деескалація торгових відносин між США і Китаєм підвищила апетит до ризику і підірвала попит на золото як на актив-притулок.

Трейдери фіксували високі прибутки по золоту, оскільки воно різко впало з нещодавніх рекордних максимумів. Цього тижня на жовтий метал також тиснула стійкість долара, а також зростання прибутковості казначейських облігацій США.

О 07:27 EET cпотове золото подешевшало на 0,8% до $3 214,90 за унцію, в той час як червневі ф'ючерси на золото впали на 0,3% до $3 217,65 за унцію.

Спотові ціни за тиждень знизилися приблизно на 3,2%, що стало найгіршим падінням з початку листопада 2024 року, оскільки попит на злитки був підірваний зростанням апетиту до ризику.

На початку тижня Вашингтон і Пекін домовилися тимчасово знизити торговельні мита один проти одного, що ознаменувало деескалацію запеклої торговельної війни між найбільшими економіками світу.

Ця угода породила надії на подальшу деескалацію, а також на укладення більшої кількості торговельних угод США з іншими великими економіками. Це, в свою чергу, спричинило різке зростання ризикових активів.

Проте до п'ятниці ралі ризикових активів сповільнилося, а золото все ще залишалося значно вище рівня $3 000 за унцію.

Трейдери очікують на більш тривалу угоду між Китаєм і США, в той час як низка слабких економічних показників США також посилила невизначеність щодо подальшого зростання.

Ціни на інші дорогоцінні метали відступили в п'ятницю і також зазнали тижневих втрат. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $989,90 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $32,593 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися в п'ятницю, але цього тижня дещо зросли завдяки оптимізму щодо перспектив Китаю як найбільшого імпортера.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 567,30 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США впали на 0,2% до $4,6695 за фунт.

Наступного тижня очікується шквал китайських економічних даних, починаючи з даних по промисловому виробництву і роздрібним продажам, які будуть опубліковані в понеділок.

У вівторок Народний банк Китаю повинен прийняти рішення про базову процентну ставку по кредитах, а трейдери обговорюють можливість її зниження, оскільки Пекін намагається підтримати економічне зростання.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4709
  0,0667
 0,16
EUR
 1
 46,3831
  0,2055
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,00 0,01 41,7050  0,03 0,07
EUR 46,1382  0,01 0,02 46,8800  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4725  0,01 0,02 41,4900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес