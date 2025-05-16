Акції в Азії: Японія падає на слабкому ВВП, збитки Alibaba підірвали Гонконг

Більшість азіатських акцій в п'ятницю торгувалися у флетово-низькому діапазоні, а японські ринки опинилися під тиском значно слабших, ніж очікувалося, даних по ВВП, в той час як значні збитки Alibaba обвалили гонконгський індекс Hang Seng.

Регіональні ринки відреагували неоднозначно на помірне зростання Волл-стріт, оскільки акції технологічних компаній вичерпали свій потенціал, а інші сектори отримали незначну підтримку через слабкіші, ніж очікувалося, економічні показники.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були помірно негативними на азіатських торгах, а ф'ючерс на S&P 500 знизився на 0,1%.

Проте Волл-стріт і більшість азійських фондових індексів продовжували зростати протягом тижня, різко піднявшись після деескалації торговельних мит між США і Китаєм.

Австралійські акції також продемонстрували зростання на тлі зростаючої впевненості в тому, що Резервний банк знизить процентні ставки наступного тижня.

Індекс Nikkei 225 знизився на 0,5%, а індекс TOPIX втратив 0,3% після того, як дані по валовому внутрішньому продукту показали, що економіка Японії в першому кварталі скоротилася більше, ніж очікувалося.

ВВП в першому кварталі зменшився на 0,7% в річному обчисленні, що набагато більше, ніж очікувані 0,2%.

Це було зумовлено, головним чином, зниженням експорту, який зіткнувся з певними перебоями на тлі зростання торговельних мит США, в той час як місцеве приватне споживання також залишалося слабким.

Тим не менш, м'які дані по ВВП підвищили бети на те, що Банк Японії матиме менше простору для подальшого підвищення процентних ставок, зберігаючи місцеві монетарні умови більш м'якими.

П'ятничні дані також показали, що інфляція в Японії залишається високою.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірший результат в Азії, втративши більше 1%.

На індекс тиснуло, головним чином, падіння акцій Alibaba Group більш ніж на 5% після того, як гігант електронної комерції показав м'якший, ніж очікувалося, дохід за перший квартал.

Хмарні доходи Alibaba, які пов'язані з її амбіціями в галузі штучного інтелекту, також не виправдали очікувань.

Акції конкурента Alibaba - JD.com - впали на 2%, оскільки прибутки гіганта електронної комерції викликали занепокоєння щодо млявих споживчих витрат у Китаї, що тісно пов'язано з дезінфляцією в країні.

Винятком серед гонконгських акцій став розробник відеоігор Netease, акції якого зросли більш ніж на 15% на позитивних результатах першого кварталу.

Ринки материкового Китаю також відступили. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,4% та 0,3% відповідно.

Тим не менш, гонконгські та китайські індекси за тиждень зросли на 0,8%-2%, різко піднявшись після того, як США та Китай домовились про тимчасове зниження торговельних мит один проти одного.

Але це ралі пішло на спад, оскільки інвестори шукали більш постійного рішення. Мита між двома країнами все ще залишаються відносно високими.

Більшість азіатських ринків у п'ятницю знизилися, але були налаштовані на тижневе зростання. Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, а сінгапурський Straits Times втратив 0,3%, навіть незважаючи на те, що ключові показники ненафтового експорту острівної держави у квітні зросли набагато більше, ніж очікувалося.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,6% до двомісячного максимуму, оскільки інвестори ставлять на те, що РБА знизить процентні ставки наступного тижня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно слабке відкриття після того, як цього тижня індекс піднявся до майже семимісячних максимумів.