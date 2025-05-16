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Долар знижується разом з прибутковістю казначейських облігацій на фоні сприятливих даних по США
07:48 16.05.2025 |
Долар впав разом з прибутковістю казначейських облігацій США в п'ятницю після того, як несподівані економічні дані з США закріпили бети на подальше зниження ставок Федеральним резервом цього року.
Тиждень розпочався з поєднання побічних ринкових чинників на чолі з торговим перемир'ям між США і Китаєм, яке сприяло зростанню долара, хоча ейфорія незабаром спала, і валюти почали торгуватися в боковому тренді.
Основна активність на валютному ринку була пов'язана з рухом долара проти південнокорейської вони, де він різко падав два дні поспіль на новинах про те, що на початку цього місяця Вашингтон і Сеул обговорювали ринок долар/вона.
Востаннє долар торгувався на 0,14% нижче, на рівні 1,394,70 вон.
«Знову посилюються спекуляції про те, що президент Трамп виступає за більш слабкий долар, що потенційно може чинити тиск на уряди інших країн, щоб вони дозволили своїм валютам зміцнитися в ході торгових переговорів», - сказав Джордж Вессей, провідний валютний і макроекономічний стратег Convera.
«Слабкість азійських валют по відношенню до долара довгий час розглядалася як перевага для регіональних експортерів, і ця позиція намагається оскаржити адміністрація».
На більш широкому ринку долар намагався відновити свої позиції після нічного падіння після даних, які показали, що в квітні ціни виробників у США несподівано впали.
Показники індексу споживчих цін з'явилися після того, як на початку тижня були зафіксовані низькі споживчі ціни, що зміцнило бети на те, що ФРС, ймовірно, знизить ставки принаймні двічі в цьому році.
Євро виріс на 0,1% до $1,1197, в той час як фунт стерлінгів стабілізувався на рівні $1,3309.
По відношенню до кошика валют долар впав на 0,1% до 100,70, хоча був на шляху до незначного тижневого зростання на 0,3% завдяки різкому зростанню на 1,3% в понеділок.
Ринки зараз закладають в ціну зниження ставки ФРС до грудня приблизно на 56 базисних пунктів, порівняно з 49 б.п. напередодні.
Базова дохідність 10-річних казначейських облігацій США продовжила своє падіння на 7 б.п. з ночі і востаннє була трохи нижчою на рівні 4,4413%. Дворічна дохідність знизилась на 1 б.п. до 3,9608%.
У своїй промові в четвер, за якою уважно стежили, голова ФРС Джером Пауелл сказав, що політики вважають, що їм потрібно переглянути ключові елементи, пов'язані з робочими місцями та інфляцією, в їх поточному підході до монетарної політики.
"Голова Пауелл сказав, що FOMC буде приділяти більше уваги перспективам інфляції, ніж зайнятості, при визначенні монетарної політики після перегляду концепції монетарної політики. Це вказує на потенційно вищу перешкоду для зниження ставки ФРС, якщо інфляційні ризики залишаться на вищому рівні", - сказала Крістіна Кліфтон, старший валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
"Ми прогнозуємо три зниження процентної ставки FOMC в цьому році. Але ризики полягають в меншій кількості знижень, якщо інфляція зросте".
У той же час, долар знизився на 0,26% по відношенню до ієни, до 145,30.
Дані в п'ятницю показали, що в першому кварталі економіка Японії скоротилася більш швидкими темпами, ніж очікувалося, що підкреслює крихкий характер її відновлення, яке зараз знаходиться під загрозою через торговельну політику Трампа.
Австралійський долар востаннє трохи піднявся до $0,6406, в той час як новозеландський долар знизився на 0,02% до $0,5874 і повинен був втратити більше 0,5% за тиждень.
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