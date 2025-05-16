Волл-стріт завершила торги змішано. Cisco зростає, а UnitedHealth падає

Акції Волл-стріт завершили торги в четвер різноспрямовано: акції Cisco Systems зросли після оптимістичного прогнозу, в той час як UnitedHealth впали після повідомлення про кримінальне розслідування щодо страховика.

Індекс S&P 500 більш ніж відновився після глибокого розпродажу в квітні, викликаного глобальною торговельною війною президента США Дональда Трампа, оскільки інвестори роблять ставку на те, що Вашингтон досягне домовленостей щодо скасування високих мит, які, на думку економістів, призведуть до зростання споживчих цін.

"Люди думають, що угоди будуть, тому вони просто випереджають їх і не хочуть мати короткі запаси. Я б назвав це «очікуванням угод», - сказав Денніс Дік, трейдер Triple D Trading.

Акції Cisco Systems підскочили майже на 5% після того, як мережева компанія підвищила свій річний прогноз, зумовлений бумом штучного інтелекту.

UnitedHealth Group впала на 11% до п'ятирічного мінімуму після того, як Wall Street Journal повідомив, що Міністерство юстиції США проводить кримінальне розслідування щодо компанії через можливе шахрайство з програмою Medicare. UnitedHealth заявила, що не була поінформована про кримінальне розслідування федеральними прокурорами.

Акції Walmart знизилися на 0,5% після того, як ритейлер попередив, що почне підвищувати ціни в кінці цього місяця через мита, навіть після того, як його порівняльні продажі в США в першому кварталі перевершили очікування.

Конкурентний рітейлер Amazon, який також сильно постраждав від мит Трампа, знизився на 2,4% і погіршив індекс Nasdaq.

Walmart відмовився надати прогноз прибутку на другий квартал, приєднавшись до інших компаній у різних секторах, які скоригували або відкликали свої прогнози, сигналізуючи про те, що корпоративна Америка залягла на дно через невизначеність, пов'язану з митами.

S&P 500 піднявся на 0,41% до 5 916,93 пунктів.

Nasdaq знизився на 0,18% до 19 112,32 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,65% до 42 322,75 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім зросли, на чолі з індексом комунальних послуг, який збільшився на 2,1%, за ним на 2% зросли індекси основних споживчих товарів.

Індекс S&P 500 залишається приблизно на 4% нижче свого рекордно високого закриття 19 лютого.

Раніше в той же день дані показали, що зростання роздрібних продажів в США сповільнилося в квітні, в той час як окремий звіт показав, що ціни виробників несподівано впали в минулому місяці. Це сталося після відносно спокійних показників споживчих цін на початку тижня.

"Ми все ще чекаємо сплеску інфляції. Він ще не настав, але ми все ще чекаємо", - сказав Джон Огустін, головний інвестиційний директор Національного банку Хантінгтона.

В індексі S&P 500 кількість акцій, що зростають, перевищила кількість акцій, що падають, у співвідношенні 2,9 до одного.

Індекс S&P 500 показав 15 нових максимумів і шість нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 51 новий максимум і 107 нових мінімумів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно високими - 17,9 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником у 16,8 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.