Coinbase заявила про витік даних із потенційним збитком до $400 млн

Криптобіржа Coinbase заявила про витік даних користувачів, включно з KYC, адресами та номерами телефонів. Витрати на усунення наслідків інциденту можуть становити від $180 млн до $400 млн.

Згідно з документом, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), 11 травня 2025 року компанія отримала електронного листа від імовірного зловмисника. Той вказав, що отримав доступ до даних користувачів і зажадав гроші за нерозголошення інформації.

У біржі вважають, що доступ до цієї інформації було отримано шляхом підкупу найнятих співробітників служби підтримки. Після виявлення інциденту їх звільнили.

Витік торкнувся таких даних:

* імена, прізвища, фізичні адреси;

* дані для проходження верифікації (KYC);

* електронні адреси;

* копії посвідчень особи;

* деяку корпоративну документацію;

* зашифровані банківські дані та «деякі ідентифікатори».

Витік, імовірно, торкнувся до 1% користувачів біржі. Коли саме він стався, у компанії не розкривають.

Інцидент не призвів до якихось безпосередніх операційних втрат, проте Coinbase оцінює усунення всіх його наслідків і відшкодування клієнтам у суму від $180 млн до $400 млн.

Ситуація викликала критику в спільноті. Зокрема, CEO Wintermute Євген Гаєвой так прокоментував інцидент:

«Не дивлячись на те, що Coinbase не розкрила це (набагато, набагато) раніше, це темна сторона безглуздого режиму KYC/AML, у якому ми живемо. Роблячи все простіше для правоохоронних органів і геополітичних ігор, водночас жертвуючи нашою конфіденційністю, оподатковуючи величезним податком практично всі підприємства і полегшуючи злочинцям грабежі, викрадення і злочини».

Відомо, що метою шахраїв було зібрати базу клієнтів для подальших фішингових атак. Нагадаємо, раніше криптодетектив ZachXBT зазначив, що жодна з централізованих криптобірж не зазнає такої кількості шахрайств такого роду, як Coinbase.

За нерозголошення даних зловмисники вимагали $20 млн. Біржа відмовилася заплатити їм цю суму. Замість цього Coinbase створила фонд на $20 млн, які будуть розподілені між тими, хто посприяє затриманню злочинців.