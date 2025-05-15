Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінансовий сектор готується до змін: Рада з фінансової стабільності схвалила рішення
16:33 15.05.2025 |
Євроінтеграція, іпотека, інвестори: Україна оновлює фінансову політику відповідно до нових викликів та цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Рада з фінансової стабільності на засіданні 13 травня зосередилася на підготовці до восьмого перегляду програми з МВФ і ухвалила низку рішень.
По-перше, схвалено зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору, зокрема:
* нові заходи щодо регулювання Фонду розвитку підприємництва, розвитку іпотеки, стійкості критичної інфраструктури та цифрової операційної безпеки;
* оновлення кроків для розвитку ринків капіталу, включно з консолідацією інфраструктури та залученням іноземних інвесторів;
* розширення цілі "Фінансова система працює на відновлення та інтеграцію до ЄС" через нову ініціативу з євроінтеграції фінансового сектору.
По-друге, оновлено Стратегію розвитку кредитування з урахуванням програми Ukraine Facility - зокрема, щодо ринку непрацюючих кредитів (NPL) і залучення іноземних інвесторів.
По-третє, схвалено концепцію Стратегії розвитку іпотеки, над якою працюватиме Комітет з фінансового розвитку при РФС разом із експертами МВФ.
Оновлені документи буде оприлюднено після затвердження.
РФС
Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності в липні 2023 року схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України.
Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави. До неї входять керівники НБУ, Мінфіну та фінансових інституцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про досягнення миру в Україні: нічого не відбудеться без моєї зустрічі з Путіним
|Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
|Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським
|Іран готовий до ядерної угоди зі США, але є умова, - NBC News
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Фінансовий сектор готується до змін: Рада з фінансової стабільності схвалила рішення
|Долар дешевшає до євро, фунта та єни перед публікацією статданих щодо економіки США
|США готують найбільше за десятиліття послаблення банківських вимог
|Фондові індекси Європи не показують єдиної динаміки
|ЕКА за 4 міс. застрахувало зовнішньоекономічні контракти 33 українських підприємств
|МЕА символічно підвищило прогноз зростання попиту на нафту у 2025 р.: зниження цін на неї може підтримати споживання
Бізнес
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів
|Google запускає фонд для інвестицій у ШІ-стартапи
|Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту
|Кожен четвертий проданий автомобіль у 2025 році буде електричним – IEA
|Microsoft продовжить підтримку Office на Windows 10 до 2028 року