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Долар дешевшає до євро, фунта та єни перед публікацією статданих щодо економіки США
15:47 15.05.2025 |
Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.
Увагу ринку в четвер спрямовано на дані про динаміку цін виробників (індекс PPI) у США за квітень, які оприлюднить міністерство праці о 15:30 к. ч. Консенсус-прогноз аналітиків передбачає уповільнення темпів зростання індексу PPI минулого місяця до 2,5% з березневих 2,7%.
У цей же час будуть опубліковані квітневі дані щодо роздрібного продажу в США і щотижневий звіт про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в країні.
Пара євро/долар за даними на 14:45 EET торгується на рівні $1,1192 порівняно з $1,1174 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара становить $1,3280 проти $1,3262 напередодні.
Статистичне управління Європейського союзу (Eurostat) у четвер підтвердило оцінку зростання економіки єврозони в першому кварталі 2025 року на рівні 1,2% у річному вираженні та погіршило оцінку підвищення ВВП у поквартальному вираженні до 0,3% з попередньо оголошених 0,4%. Експерти в середньому очікували підтвердження обох оцінок, за даними Trading Economics.
Попередні дані Національного статистичного управління Великої Британії (ONS) показали зростання ВВП країни в січні-березні на 0,7% порівняно з попередніми трьома місяцями і на 1,3% у річному вираженні. У четвертому кварталі минулого року підвищення ВВП становило 0,1% і 1,5% відповідно.
Тиск на долар чинять повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп може прагнути до девальвації долара в рамках торговельних угод. Раніше стало відомо, що політика обмінного курсу обговорювалася під час переговорів США і Південної Кореї, пише The Wall Street Journal.
"Цих повідомлень достатньо, щоб насторожитися", - зазначає аналітик Pepperstone Майкл Браун.
"Якщо адміністрація Трампа зможе домогтися ослаблення долара через угоди з торговельними партнерами, Федрезерв навряд чи піде на зниження відсоткової ставки з огляду на потенційне збільшення вартості імпорту", - каже експерт.
Курс долара в парі з єною опустився під час торгів до 145,98 єни з 146,75 єни на закриття ринку в середу. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,2105 юаня проти 7,2113 юаня напередодні.
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