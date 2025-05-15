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Фондові індекси Європи не показують єдиної динаміки

14:07 15.05.2025 |

Фінанси

 

Європейські ринки акцій не показують єдиної динаміки на торгах у четвер, трейдери оцінюють статдані та корпоративну звітність.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 13:00 EET опустився на 0,11% - до 543,27 пункту.

Німецький DAX втратив 0,31%, французький CAC 40 - 0,28%, італійський FTSE MIB - 0,47%. Британський FTSE 100 додає 0,06%, іспанський IBEX 35 - 0,07%.

Статистичне управління Європейського союзу (Eurostat) підтвердило оцінку зростання економіки єврозони в першому кварталі 2025 року на рівні 1,2% у річному вираженні та погіршило оцінку підвищення ВВП у поквартальному вираженні до 0,3% з попередньо оголошених 0,4%. Експерти в середньому очікували підтвердження обох оцінок, за даними Trading Economics.

Інший звіт Eurostat, також опублікований у четвер, показав збільшення обсягу промвиробництва в єврозоні в березні на 2,6% щодо попереднього місяця - це максимальні темпи з листопада 2020 року. Зростання відносно березня минулого року становило 3,6%.

ВВП Великої Британії в січні-березні збільшився на 0,7% порівняно з попередніми трьома місяцями і 1,3% у річному вираженні, свідчать попередні дані Національного статистичного управління Великої Британії (ONS). У четвертому кварталі минулого року підйом ВВП становив 0,1% і 1,5% відповідно.

Промвиробництво в Британії в березні знизилося на 0,7% порівняно з тим самим місяцем роком раніше.

Тим часом французьке Національне статистичне управління Insee підвищило оцінку квітневої інфляції в країні до 0,9% у річному вираженні з попередньо оголошених 0,8%.

Серед лідерів зниження серед компонентів Stoxx Europe 600 у четвер - акції німецької Merck KGaA (-5,2%). Фармкомпанія знизила прогноз виручки на поточний рік, відзначивши невизначеність, пов'язану з торговими митами, а також коливання валютних курсів. Новий прогноз Merck передбачає, що річна виручка становитиме 20,9-22,4 млрд євро, тоді як раніше компанія очікувала цей показник на рівні 21,5-22,9 млрд євро. Прогноз скоригованої EBITDA на поточний рік знижено до 5,8-6,4 млрд євро з 6,1-6,6 млрд євро.

Папери Siemens AG подешевшали на 2,5%, незважаючи на те, що виручка промислового конгломерату в минулому кварталі перевершила очікування експертів, а річний прогноз був підтверджений.

Ринкова вартість Thyssenkrupp AG впала на 10,5% на тлі звітності промислової групи, що розчаровує.

Котирування акцій німецьких Deutsche Telekom і Allianz SE, які також опублікували квартальні звіти в четвер, знизилися на 0,5% і 3% відповідно.

Папери європейських представників оборонного сектора впевнено дорожчають на очікуваннях збільшення витрат на оборону Німеччиною. Міністр закордонних справ ФРН Йохан Вадефуль заявив в Анкарі в четвер, що країна підвищить витрати на оборону до 5% ВВП, як закликає президент США Дональд Трамп, повідомила Deutsche Welle. Наразі ФРН спрямовує на ці цілі трохи більше 2% ВВП.

Акції Rheinmetall подорожчали під час торгів на 4,5%, Hensoldt - на 6%, Leonardo - на 2,7%, Saab - на 2,6%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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