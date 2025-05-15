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АНАЛІТИКА

МЕА символічно підвищило прогноз зростання попиту на нафту у 2025 р.: зниження цін на неї може підтримати споживання

12:45 15.05.2025 |

Фінанси

 

Попит на нафту у світі у 2025 році проти 2024 року зросте на 741 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше воно прогнозувало приріст на рівні 726 тис. б/д. Таким чином, аналітики підвищили прогноз на 15 тис. б/д.

Одночасно оцінки МЕА щодо попиту на нафту загалом були скориговані в бік підвищення: у 2024 році він тепер оцінюється в 103,16 млн б/д (оцінка квітня - 102,82 млн б/д), у 2025-му - 103,9 млн б/д (попередня оцінка - 103,54 млн б/д), у 2026-му - 106,66 млн б/д (попередня оцінка - 106,23 млн б/д).

Символічна зміна прогнозу щодо приросту зумовлена даними про світове споживання нафти за I квартал: за даними МЕА, зростання попиту за цей період становило майже 1 млн б/д, тоді як роком раніше показник був на рівні 830 тис. б/д.

"Перші три місяці, найімовірніше, залишаться найсильнішим кварталом 2025 року, оскільки надзвичайно м'яка зима минулого року зумовила слабку базу для опалювального палива, включно з газойлем, гасом і пропаном. Ми вважаємо, що в решту 2025 року зростання споживання триватиме більш помірними темпами в 650 тис. б/д і досягне середньорічного приросту в 741 тис. б/д", - йдеться у звіті.

Одночасно аналітики МЕА наголошують, що нещодавнє падіння котирувань нафти, спричинене торговими війнами, сприятиме зростанню її споживання. "Роздрібні ціни на бензин і газойль уже знизилися до багаторічних мінімумів у більшості країн", - пишуть у МЕА, зазначаючи, що додатковою підмогою для країн-імпортерів слугує і слабкий долар США.

Аналітики агентства зазначають, що на відміну від минулого року, коли основний приріст світового попиту на нафту забезпечив Китай, у поточному році географія буде сильно диверсифікована. Крім КНР свій суттєвий внесок зроблять Індія, країни Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

Оцінку зростання світового попиту на нафту в 2026 році було підвищено до 760 тис. б/д, що майже на 70 тис. б/д більше, ніж прогнозувалося місяцем раніше.

При цьому пропозиція нафти, за оцінкою МЕА, як поточного, так і наступного року зростатиме випереджальними темпами. В актуальному звіті аналітики підвищили прогноз світового видобутку в 2025 і 2026 роках на 400 тис. б/д, до 104,6 млн б/д і 105,6 млн б/д відповідно (включно з конденсатом і ШФЛУ - ІФ-У). Причиною тому, перш за все, стало підвищення оцінки видобутку в країнах ОПЕК+ на тлі рішення ключових учасників альянсу про прискорене повернення на ринок раніше добровільно скорочених обсягів нафти.

"У результаті світова пропозиція нафти 2025 року зросте на 1,6 млн б/д, що більш ніж удвічі перевищує прогнозоване зростання попиту, і ще на 970 тис. б/д 2026 року. Виробники, що не входять до ОПЕК+, на чолі зі США, додадуть 1,3 млн б/д приросту цього року та 820 тис. б/д наступного, довівши середній видобуток у країнах не-ОПЕК+ до 54,4 млн б/д і 55,2 млн б/д, відповідно. Зі свого боку, ОПЕК+ додасть 310 тис. б/д цього року та ще 150 тис. б/д 2026-го (довівши частку ринку до 50,2 млн б/д цьогоріч та до 50,4 млн б/д - наступного року - ІФ-У)", - ідеться у звіті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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