НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4727 грн/$1

Індекс S&P 500 закрився трохи вище після того, як коливався між прибутками і збитками під час спокійної сесії в середу, оскільки інвестори чекали на наступну порцію економічних даних після сильного початку тижня, підтриманого м'якими даними по інфляції і митним перемир'ям між США і Китаєм.