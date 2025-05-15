Ціни на золото досягли місячного мінімуму на тлі прогресу в торгівлі між США і Китаєм, в центрі уваги економічні дані

Ціни на золото впали до місячного мінімуму на азіатських торгах в четвер, продовживши недавню серію втрат, оскільки недавня деескалація торгової війни між США і Китаєм підвищила ризики і підірвала попит на активи-притулки.

На жовтий метал тиснула стійкість долара, оскільки долар привернув увагу покупців на нових економічних даних США, а також перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла пізніше в четвер. Стрибок прибутковості казначейських облігацій також мав значення.

О 07:09 EET cпотове золото впало на 1,1% до $3 141,35 за унцію, в той час як червневі ф'ючерси на золото впали на 1,4% до $3 143,67 за унцію.

Ціни на золото продовжували знижуватися після того, як цього тижня США і Китай різко знизили свої торгові мита один проти одного, що викликало ралі ризикових активів і підірвало попит на активи-притулки.

Хоча до четверга це ралі сповільнилося, золото все ще залишалося під тиском, особливо зважаючи на те, що минулого тижня воно злетіло до рекордних максимумів.

Проте золото залишалося впевнено вище рівня $3 000 за унцію - рівня, якого воно досягло у квітні на тлі посилення занепокоєння щодо економічних наслідків торговельної війни між Китаєм і США.

Хоча Вашингтон і Пекін оголосили про деяку деескалацію цього тижня, відносно високі мита все ще залишаються в силі.

Ринки очікують на подальше зниження мит між економічними гігантами, в той час як торговельні переговори США з іншими країнами також перебувають у фокусі уваги в пошуках більш позитивних сигналів.

Більш широкі дорогоцінні метали впали в четвер разом із золотом і також відновлювали нещодавні втрати. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $977,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,6% до $31,915 за унцію.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,7% до $9 524,95 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США - на 0,8% до $4,6085 за фунт.

Основна увага зараз прикута до низки майбутніх економічних показників США, а також до виступу глави ФРС Пауелла, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку світу.

Дані по інфляції індексу цін виробників за квітень вийшли всього через кілька днів після більш м'якого, ніж очікувалося, показника індексу споживчих цін. Очікується, що стійке зниження інфляції сприятиме збільшенню бетів на подальше зниження ставок ФРС цього року.

У четвер будуть опубліковані дані по роздрібних продажах в США, які дадуть більше інформації про роздрібні витрати в умовах торговельної війни між Китаєм і США.

Голова ФРС Пауелл також виступить пізніше цього ж дня, після того, як центральний банк зберіг процентні ставки без змін минулого тижня і попередив, що не планує знижувати ставки в найближчій перспективі.

Очікується, що Пауелл розповість про основи монетарної політики - план, який ФРС використовує для визначення своїх цілей щодо максимальної зайнятості, цінової стабільності та процентних ставок.

Окрім американських даних, в п'ятницю також буде опублікований валовий внутрішній продукт Японії.