Акції в Азії падають на тлі охолодження технологічного ралі і очікувань прибутку Alibaba

Більшість азіатських ринків відступили в четвер після сильного технологічного підйому, який спостерігався протягом останніх чотирьох сесій, і тепер, схоже, охолоджується, оскільки інвестори очікують ключової звітності від китайського інтернет-гіганта Alibaba.

Очікування щодо торговельної угоди між США і Китаєм також зменшилися, оскільки торгові мита між двома країнами все ще залишаються відносно високими. Основна увага була зосереджена на подальшій деескалації тарифів, а також на торговельних угодах США з іншими великими азійськими економіками.

Регіональні ринки відреагували на змішане закриття Волл-стріт, оскільки сектори, що не належать до технологічного сектору, втратили динаміку. Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали на азіатських торгах, оскільки увага також була зосереджена на сьогоднішньому виступі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на торгах в Азії.

Азійські біржі, що спеціалізуються на технологіях, в основному відступили в четвер після сильного зростання на початку тижня, яке частково було викликане оптимізмом щодо торговельної угоди між США і Китаєм і запевненнями в тому, що попит на штучний інтелект залишається стійким.

Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,1%, а гонконгський індекс Hang Seng торгувався в бічному тренді.

Акції Alibaba Group, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, виросли на 0,5% перед публікацією квартальної звітності інтернет-гіганта за березень. Очікується, що гігант електронної комерції отримав вигоду від поліпшення споживчих витрат китайських споживачів, а також збільшення місцевого попиту на свій хмарний підрозділ.

Акції Tencent Holdings Ltd, аналога Alibaba, виросли на 0,5% після того, як його виручка в першому кварталі підскочила на 13% завдяки зростанню в ігрових і рекламних підрозділах, обидва з яких були посилені завдяки ШІ.

Азійські акції, пов'язані зі штучним інтелектом, отримали деякі негативні сигнали від хмарного гіганта Coreweave, підтримуваного Nvidia, чиї акції впали на 15% на вторинному ринку після того, як компанія попередила, що більш високі витрати, пов'язані зі штучним інтелектом, вплинуть на її маржу в найближчі квартали.

Але цього тижня акції технологічних компаній все ще демонстрували значний приріст завдяки ставкам на те, що поліпшення торговельних відносин між США і Китаєм призведе до меншої кількості збоїв у секторі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали від 0,2% до 0,5%, але за тиждень торгувалися з ростом на 2%.

Японські акції показали найгірші результати в Азії, на них тиснула певна обережність перед публікацією ключових даних по валовому внутрішньому продукту за перший квартал, що має відбутися в п'ятницю.

Nikkei 225 впав на 1,1%, а TOPIX втратив 1%, при цьому індекси також постраждали від втрат в акціях технологічних компаній.

Очікується, що дані по ВВП покажуть скорочення в першому кварталі, оскільки місцевий бізнес постраждав від слабких приватних витрат і підвищеної невизначеності в світовій торгівлі. Однак очікується, що високі капітальні витрати компенсують цю тенденцію.

Очікується, що зростання в Японії прискориться пізніше цього року, особливо після того, як весняні трудові переговори призвели до ще одного року стрімкого підвищення заробітної плати.

Азіатські ринки в четвер були переважно приглушеними. Австралійський ASX 200 виріс на 0,1% після значно сильнішого, ніж очікувалося, квітневого звіту по ринку праці, який показав, що ринок праці залишається сильним.

Сильний ринок праці дає Резервному банку Австралії менше стимулів для подальшого зниження процентних ставок, а дані, опубліковані в четвер, викликали зростання невизначеності щодо засідання РБА наступного тижня.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,4%, в той час як ф'ючерс на індійський індекс Nifty 50 знизився на 0,2%, що вказує на м'яке відкриття. Індійські ринки також зросли цього тижня, оскільки нещодавнє перемир'я з Пакистаном, схоже, зберігається.