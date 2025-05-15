Долар дрейфує на тлі валютної політики США

Долар ослаб у четвер на тлі турбулентного тижня, який ознаменувався тарифним перемир'ям між США та Китаєм, а спекуляції на тему того, що Вашингтон прагне послабити долар в рамках деяких торговельних угод, прискорили подальше зростання південнокорейської вон.

Азійська валюта знову була волатильною, оскільки інвестори зважували новину про те, що минулого тижня відбулася зустріч офіційних осіб Південної Кореї та США, на якій обговорювався обмінний курс долара до вони.

Це викликало припущення, що Вашингтон хоче, щоб слабший долар був частиною торговельних переговорів з азійськими країнами, хоча повідомлення агентства Bloomberg спростувало це припущення.

Тим не менш, занепокоєння щодо доларової політики адміністрації США, ймовірно, буде тримати інвесторів настороженими і підтримувати азіатські валюти в найближчій перспективі.

Вона зросла на 0,8% до 1 396,22 за долар після зростання на 0,6% на попередній сесії. Минулого року вона мала найгірші показники серед азіатських валют, що розвиваються, впавши на 14% по відношенню до долара, але цього року вона зросла майже на 6%.

Раптове падіння вони нагадує безпрецедентний дводенний сплеск тайванської валюти на початку травня, який також збігся із завершенням американо-тайванських торговельних переговорів у Вашингтоні.

"Повідомлення про валютні переговори між США і Південною Кореєю в поєднанні з ознаками того, що адміністрація Трампа може змиритися зі слабшим доларом, підігріли настрої щодо вони, - сказав Кіран Вільямс, керівник валютного відділу InTouch Capital Markets.

«Більш широка невизначеність щодо внутрішніх перспектив і торговельна напруженість можуть стримати зростання єни в найближчій перспективі».

Хоча долар відіграв частину своїх нещодавніх втрат по відношенню до євро, фунта стерлінгів та єни, які були спричинені занепокоєнням щодо економічної політики президента Дональда Трампа, він знизився по відношенню до більшості валют ринків, що розвиваються.

Мексиканський песо востаннє був на рівні 19,38 за долар, коливався біля семимісячного максимуму, якого він досяг на попередній сесії.

Японська єна зміцнилась на 0,3% до 146,32 за долар, але залишилась близькою до місячного мінімуму 148,65, досягнутого на початку тижня.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, знизився на 0,11% до 100,89, але продовжує зростати четвертий тиждень поспіль.

У центрі уваги інвесторів у четвер будуть дані по роздрібних продажах, в той час як вони чекають більш детальної інформації про можливі торгові угоди після ослаблення напруженості між США і Китаєм.

У понеділок обидві країни оголосили про 90-денну паузу в більшості мит, введених на товари один одного на початку квітня, що призвело до короткого ралі з полегшенням.

"Ми вважаємо, що в найближчій перспективі є більше можливостей для зростання долара, оскільки учасники ринку переоцінюють перспективи американської та світової економіки після тимчасової торговельної угоди між США та Китаєм, - сказала Крістіна Кліфтон, економіст Австралійського банку Співдружності.

"Індекс долара США може піднятися ще на 2-3% в найближчі кілька тижнів. Ми очікуємо, що євро, фунт та єна візьмуть на себе основний тягар відновлення долара".

Прибутковість казначейських облігацій США зросла, а базова 10-річна прибутковість досягла місячного максимуму, частково через занепокоєння щодо бюджетного пакету Трампа, який додасть трильйони доларів до американського боргу.

Австралійський долар знову піднявся після того, як несподівано високі показники зайнятості додали аргументів проти швидкого зниження ставок в найближчі місяці, хоча пом'якшення все ще очікується наступного тижня.

Австралієць подорожчав на 0,22% до $0,64425, а новозеландський долар виріс на 0,17% до $0,5908.