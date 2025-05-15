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S&P 500 ледь підріс, інвестори зосередились на торгових відносинах та очікують на дані

07:54 15.05.2025 |

Фінанси

 

Індекс S&P 500 закрився трохи вище після того, як коливався між прибутками і збитками під час спокійної сесії в середу, оскільки інвестори чекали на наступну порцію економічних даних після сильного початку тижня, підтриманого м'якими даними по інфляції і митним перемир'ям між США і Китаєм.

Інвестори стежили за подальшим розвитком торговельних відносин, в той час як президент Дональд Трамп здійснює турне країнами Перської затоки і домігся від Саудівської Аравії зобов'язань на суму 600 мільярдів доларів. Деякі американські технологічні компанії згуртувалися після того, як у вівторок адміністрація оголосила про угоди, пов'язані зі штучним інтелектом на Близькому Сході.

«Існує невизначеність щодо того, що світові лідери, включаючи президента Трампа, збираються сказати про торгівлю», - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder в Нью-Йорку, зазначивши, що, хоча попередня митна політика була поставлена на паузу, остаточних угод не було укладено.

«Нещодавні заяви були хорошими, і це викликало величезне ралі, але ми все ще відчуваємо невизначеність», - сказав він.

Американські акції різко зросли в понеділок і знову підвищилися у вівторок після того, як Сполучені Штати і Китай взяли паузу на 90 днів у своїй запеклій тарифній суперечці.

Цьому також сприяло те, що дані, опубліковані у вівторок, показали, що споживчі ціни в США помірно зросли в квітні.

Раніше оголошена США 90-денна митна пауза для інших країн, окрім Китаю, та обмежена торговельна угода між США та Великобританією також допомогли акціям.

Заступник голови Федеральної резервної системи США Філіп Джефферсон заявив в середу, що, хоча останні дані по інфляції вказують на прогрес в досягненні мети ФРС по інфляції в 2%, перспективи зараз невизначені. Президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі сказав, що дані не обов'язково відображають вплив зростання мит.

Голова ФРС Джером Пауелл має виступити в четвер, і його коментарі будуть уважно стежити за тим, як центральний банк планує продовжувати пом'якшення монетарної політики.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 89,37 пунктів, або на 0,21%, до 42 051,06, а найбільше втратили фармацевтичні компанії Merck & Co , що впали на 4%, та Amgen, що знизився на 3%.

Індекс S&P 500 виріс на 6,03 пункти, або на 0,10%, до 5 892,58. Це дещо збільшило його річний приріст після того, як у вівторок індекс вперше з 28 лютого закрився з найвищим показником за рік. Індекс все ще приблизно на 4% нижчий за рекордний максимум закриття 19 лютого. Це вже шостий день поспіль, коли він зростає.

Nasdaq Composite виріс на 136,72 пункти, або на 0,72%, до 19 146,81.

Вісім з 11 основних галузей промисловості S&P 500 закрилися з пониженням, при цьому найслабше знизився сектор охорони здоров'я - на 2,31%, а також сектор матеріалів - на 0,96%.

Найбільше зросли комунікаційні послуги (на 1,6%) та технології, які додали близько 0,96%.

Оскільки середа була відносно спокійним днем для економічних даних, Ендрю Грем, керуючий партнер і засновник Jackson Square Capital, сказав, що інвестори тримаються стабільно перед квітневим індексом цін виробників (PPI) і роздрібними продажами, які повинні бути опубліковані в четвер вранці.

«Люди шукають будь-які докази того, що ситуація з митами просочилася в реальну економіку», - сказав Грем, але з урахуванням 90-денної паузи в митній політиці, він сказав, що він менш стурбований квітневими даними.

Мегакапи та акції росту зросли, а Nvidia продемонструвала найбільший ріст серед S&P 500, піднявшись більш ніж на 4%. Акції виробника мікросхем Advanced Micro Devices зросли на 4,7% після того, як компанія схвалила програму викупу акцій на суму 6 мільярдів доларів.

Акції Boeing зросли на 0,6% після того, як державний перевізник Qatar Airways підписав угоду про купівлю літаків у американського авіабудівника під час візиту Трампа до Дохи.

В окремих акціях, акції American Eagle Outfitters впали на 6,4% після того, як швейна компанія відкликала свої річні прогнози, посилаючись на економічну невизначеність, викликану митами.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 132 нових максимуми і 68 нових мінімумів, падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,97 до 1.

На Nasdaq 1 612 акцій зросли, а 2 807 впали, оскільки акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,74 до 1. Індекс S&P 500 досягнув 3 нових 52-тижневих максимумів і 9 нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite зафіксував 59 нових максимумів і 104 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 19,73 мільярда акцій порівняно з 16,77 мільярда в середньому за останні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

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