Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 19:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Криптозломи на $1,93 млрд: І квартал 2025 року побив рекорди за збитками
16:29 14.05.2025 |
Загальні збитки від криптовалютних зломів у І кварталі 2025 року склали понад $1,93 млрд, розподілені між 43 окремими інцидентами. Про це йдеться у звіті аналітиків Global Ledger.
Зазначимо, що за перші три місяці 2025 року було викрадено майже стільки ж коштів, скільки за весь 2024 рік - $1,93 млрд проти $1,94 млрд.
За даними платформи, контрактні експлойти залишаються основним вектором атак, на них припадає 62,79% випадків (27 з 43). Ці атаки завдали найбільших фінансових збитків - $1,5 млрд або 77,56% усіх втрат.
«Контрактні експлойти залишаються найстійкішим і найприбутковішим способом атак у криптозлочинному середовищі», - йдеться у звіті.
На другому місці - скомпрометовані приватні ключі (9 випадків, $140 млн втрат), далі йдуть шахрайські схеми rug pull - їх було лише дві, але вони забрали $290 млн (14,82%).
Найбільших втрат зазнали централізовані криптобіржі (CEX) - на них припало $1,54 млрд, або 79,56% загальних збитків. Це підтверджує, що CEX і надалі залишаються першочерговими цілями для технічно підготовлених атак.
У порівнянні інші сегменти зазнали наступних втрат:
* токени: $290 млн (14,86%);
* DeFi, платіжні платформи, кредитні протоколи: менше 5% загальних втрат;
* NFT, геймінг і метавсесвіт: символічні, але репутаційно чутливі цілі.
Своєю чергою, $1,44 млрд зі вкрадених коштів (понад 74%) пов'язано із Північною Кореєю. Усі інші хакерські групи разом узяті вкрали лише $0,45 млрд, попри більшу кількість атак.
«Це підкреслює високоточний, спонсорований державою підхід КНДР до злому інфраструктури з метою фінансового збагачення», - зауважили експерти.
Незважаючи на санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у 2022 році, а також численні спроби регуляторного тиску, криптоміксер Tornado Cash залишився найпопулярнішим інструментом відмивання - використовувався у 53,33% усіх випадків.
Після скасування санкцій рішенням американського суду у 2024 році, його використання лише зросло, що свідчить про неефективність регуляції незмінних смартконтрактів.
Крім того, у звіті вказано, що в середньому проходить 43,83 години між зломом і публічним розголошенням, а викрадені кошти досягають цільових адрес менше ніж за 68 годин.
Згідно з Global Ledger, викрадені $1,55 млрд залишаються не витраченими, що створює можливості для часткового відшкодування та розслідувань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Банки можуть пом'якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ
|Криптозломи на $1,93 млрд: І квартал 2025 року побив рекорди за збитками
|Долар США дешевшає до євро, фунта та єни
|Середня ставка за депозитами юросіб у квітні зросла на 0,4 в.п., за кредитами - на 1,2 в.п. - НБУ
|Обсяг кредитів у квітні зріс на 1,7%, депозитів - на 2,1% - Нацбанк
|ПриватБанк відкриває продаж квитків на європейські залізниці
Бізнес
|Штучний інтелект навчився відтворювати обличчя людини за ДНК
|Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
|Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році
|Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства