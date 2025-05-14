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Криптозломи на $1,93 млрд: І квартал 2025 року побив рекорди за збитками

16:29 14.05.2025 |

Фінанси

 

Загальні збитки від криптовалютних зломів у І кварталі 2025 року склали понад $1,93 млрд, розподілені між 43 окремими інцидентами. Про це йдеться у звіті аналітиків Global Ledger.

Зазначимо, що за перші три місяці 2025 року було викрадено майже стільки ж коштів, скільки за весь 2024 рік - $1,93 млрд проти $1,94 млрд.

За даними платформи, контрактні експлойти залишаються основним вектором атак, на них припадає 62,79% випадків (27 з 43). Ці атаки завдали найбільших фінансових збитків - $1,5 млрд або 77,56% усіх втрат.

Криптозломи на $1,93 млрд: І квартал 2025 року побив рекорди за збитками

 Кількість випадків за типами хакерських атак. Дані: Global Ledger.

«Контрактні експлойти залишаються найстійкішим і найприбутковішим способом атак у криптозлочинному середовищі», - йдеться у звіті.

На другому місці - скомпрометовані приватні ключі (9 випадків, $140 млн втрат), далі йдуть шахрайські схеми rug pull - їх було лише дві, але вони забрали $290 млн (14,82%).

Найбільших втрат зазнали централізовані криптобіржі (CEX) - на них припало $1,54 млрд, або 79,56% загальних збитків. Це підтверджує, що CEX і надалі залишаються першочерговими цілями для технічно підготовлених атак.

Криптозломи на $1,93 млрд: І квартал 2025 року побив рекорди за збитками

 Загальна вартість викраденого за типами хакерських атак. Дані: Global Ledger.

У порівнянні інші сегменти зазнали наступних втрат:

* токени: $290 млн (14,86%);
* DeFi, платіжні платформи, кредитні протоколи: менше 5% загальних втрат;
* NFT, геймінг і метавсесвіт: символічні, але репутаційно чутливі цілі.

Своєю чергою, $1,44 млрд зі вкрадених коштів (понад 74%) пов'язано із Північною Кореєю. Усі інші хакерські групи разом узяті вкрали лише $0,45 млрд, попри більшу кількість атак.

«Це підкреслює високоточний, спонсорований державою підхід КНДР до злому інфраструктури з метою фінансового збагачення», - зауважили експерти.

Незважаючи на санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у 2022 році, а також численні спроби регуляторного тиску, криптоміксер Tornado Cash залишився найпопулярнішим інструментом відмивання - використовувався у 53,33% усіх випадків.

Після скасування санкцій рішенням американського суду у 2024 році, його використання лише зросло, що свідчить про неефективність регуляції незмінних смартконтрактів.

Крім того, у звіті вказано, що в середньому проходить 43,83 години між зломом і публічним розголошенням, а викрадені кошти досягають цільових адрес менше ніж за 68 годин.

Згідно з Global Ledger, викрадені $1,55 млрд залишаються не витраченими, що створює можливості для часткового відшкодування та розслідувань.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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