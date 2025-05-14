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Долар США дешевшає до євро, фунта та єни

15:58 14.05.2025 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,43%, ширший WSJ Dollar Index - 0,38%.

Імпульс до зміцнення долара, зумовлений зниженням взаємних мит США і Китаєм, ослаб, і увага інвесторів повернулася до потенційних наслідків політики Вашингтона для американської економіки, зазначає Trading Economics.

Крім того, опубліковані у вівторок статдані засвідчили уповільнення інфляції в США, що збільшило оптимізм інвесторів щодо можливості двох знижень базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою цього року.

Як повідомило Мінпраці США, темпи зростання споживчих цін у країні у квітні становили 2,3%, стали мінімальними з лютого 2021 року. У березні інфляція становила 2,4%.

Долару буде складно продовжити зміцнення, оскільки як темпи економічного зростання США, так і процентна ставка будуть нижчими, ніж у багатьох великих економіках, наголошується в огляді експертів ING, який цитує The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 14:50 за EET у середу торгується на рівні $1,1226 порівняно з $1,1187 на закриття попередньої сесії. ING очікує, що курс євро через три місяці досягне позначки в $1,13.

Вартість фунта до долара піднялася до $1,3332 з $1,3305 напередодні.

Курс долара в парі з єною опустився до 146,08 єни з 147,48 єни на закриття попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,2018 юаня проти 7,1965 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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