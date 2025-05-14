Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 19:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає до євро, фунта та єни
15:58 14.05.2025 |
Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,43%, ширший WSJ Dollar Index - 0,38%.
Імпульс до зміцнення долара, зумовлений зниженням взаємних мит США і Китаєм, ослаб, і увага інвесторів повернулася до потенційних наслідків політики Вашингтона для американської економіки, зазначає Trading Economics.
Крім того, опубліковані у вівторок статдані засвідчили уповільнення інфляції в США, що збільшило оптимізм інвесторів щодо можливості двох знижень базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою цього року.
Як повідомило Мінпраці США, темпи зростання споживчих цін у країні у квітні становили 2,3%, стали мінімальними з лютого 2021 року. У березні інфляція становила 2,4%.
Долару буде складно продовжити зміцнення, оскільки як темпи економічного зростання США, так і процентна ставка будуть нижчими, ніж у багатьох великих економіках, наголошується в огляді експертів ING, який цитує The Wall Street Journal.
Пара євро/долар за даними на 14:50 за EET у середу торгується на рівні $1,1226 порівняно з $1,1187 на закриття попередньої сесії. ING очікує, що курс євро через три місяці досягне позначки в $1,13.
Вартість фунта до долара піднялася до $1,3332 з $1,3305 напередодні.
Курс долара в парі з єною опустився до 146,08 єни з 147,48 єни на закриття попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,2018 юаня проти 7,1965 юаня напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Банки можуть пом'якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ
|Криптозломи на $1,93 млрд: І квартал 2025 року побив рекорди за збитками
|Долар США дешевшає до євро, фунта та єни
|Середня ставка за депозитами юросіб у квітні зросла на 0,4 в.п., за кредитами - на 1,2 в.п. - НБУ
|Обсяг кредитів у квітні зріс на 1,7%, депозитів - на 2,1% - Нацбанк
|ПриватБанк відкриває продаж квитків на європейські залізниці
Бізнес
|Штучний інтелект навчився відтворювати обличчя людини за ДНК
|Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
|Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році
|Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства