Середня ставка за депозитами юросіб у квітні зросла на 0,4 в.п., за кредитами - на 1,2 в.п. - НБУ

Середня ставка за гривневими депозитами юридичних осіб у квітні зросла на 0,37 відсоткових пункта (в.п.) - до 9,73% річних, тоді як за кредитами - на 1,15 в.п., до 16,77%, повідомив на сайті Національний банк України.

Згідно з його даними, середні ставки за валютними депозитами та кредитами у корпоративному секторі фактично не змінилася і становили відповідно 0,76% та 6,31% річних.

Щодо гривневих депозитів фізосіб, то середня ставка за ними у квітні зросла на 0,12 в.п. - до 10,59% річних, тоді як за валютними майже не змінилася та складала біля 1,0% річних.

В той же час середня ставка за кредитами населенню зменшилася на 0,24 в.п. - до 35,69%.

Одночасно середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку у квітні підросла на 0,29 в.п. - до 16,77%, у тому числі овернайт - на 1,96 в.п., до 15,65% річних.

Як повідомлялось, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. - до 15,5% річних, але в квітні зберіг її на цьому рівні.

В той же час НБУ з 4 квітня збільшив спред між обліковою ставкою та ставками за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування овернайт на 1 в.п. - відповідно до 19% та 19,5% річних. Він також розширив можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців за рахунок підвищення мультиплікатора з 3 до 3,5.