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Європейські фондові індекси знижуються
13:20 14.05.2025 |
Європейські ринки акцій знижуються на торгах у середу, інвестори оцінюють німецькі статдані та новини компаній.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:35 EET знизився на 0,28% - до 543,64 пункту.
Британський FTSE 100 втрачає 0,19%, німецький DAX - 0,56%, французький CAC 40 - 0,64%, італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 - по 0,02%.
Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у квітні збільшилися на 2,2% відносно того ж місяця минулого року, згідно з остаточними даними Федерального статистичного управління країни (Destatis). Це мінімальні темпи зростання за сім місяців.
Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни підвищилися на 0,5%.
Показники збіглися як з попередньою оцінкою, так і з прогнозами опитаних Trading Economics аналітиків.
У березні зростання цін становило 0,4% у щомісячному порівнянні та 2,3% у річному.
Акції E.ON SE дорожчають на 1%. Німецький енергетичний концерн збільшив скоригований чистий прибуток, EBITDA і виручку в першому кварталі.
Британська Burberry Group Plc нарощує капіталізацію на 8,2%. Один із провідних світових виробників товарів класу "люкс" повідомив про плани скоротити до 1,7 тис. робочих місць, або приблизно 18% глобального штату, до 2027 року, щоб знизити витрати на 60 млн фунтів стерлінгів ($80 млн) на рік. При цьому компанія отримала чистий збиток у 2025 фінансовому році (завершився 29 березня) і скоротила річну виручку на 17%.
Папери GSK додають у ціні 1,4% після новин про купівлю британським фармгігантом прав на експериментальний препарат для лікування захворювання печінки в американської Boston Pharmaceuticals за суму до $2 млрд.
Ринкова вартість нідерландського банку ABN Amro підвищується на 1,4% на сильній звітності.
Іспанський Banco de Sabadell повідомив про рішення випустити облігації додаткового капіталу першого рівня (AT1) на 1 млрд євро. Безстрокові папери підлягають конвертації в нові акції банку в разі падіння його капіталу першого рівня (CET1) нижче 5,125%. Акції Sabadell дорожчають на 0,3%.
Капіталізація іншого іспанського емітента - Telefonica - скорочується на 0,4%. Телекомунікаційний гігант у першому кварталі зафіксував чистий збиток у розмірі 1,3 млрд євро на тлі масштабних втрат за підсумками продажу активів в Аргентині та Перу. При цьому показник майже збігся з консенсус-прогнозом, представленим самою компанією.
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