Ціни на золото падають на тлі зниження попиту на прихисток через торговельну угоду між США і Китаєм і м'якого індексу споживчих цін в США

Ціни на золото впали на торгах в Азії в середу, оскільки привабливість злитків як активу-притулку знизилася в результаті ослаблення торгової напруженості між США і Китаєм, в той час як більш м'які, ніж очікувалося, показники інфляції в США продовжили знижувальний тиск.

Зниження споживчих цін зменшує попит на традиційні активи-притулки, такі як золото, які часто використовуються для збереження вартості під час високої інфляції.

Станом на 08:53 EET спотове золото подешевшало на 0,7% до $3 228,95 за унцію, а ф'ючерс на золото з терміном виконання в червні знизився на 0,5% до $3 232,24 за унцію.

Дані по індексу споживчих цін в США, опубліковані у вівторок, виявились м'якшими, ніж очікувалось, що зменшило занепокоєння щодо інфляційного тиску з боку торговельних мит.

У понеділок США і Китай домовилися про тимчасове зниження високих мит, знизивши їх до 30% і 10% відповідно на 90 днів, що зменшило побоювання глобальної рецесії і підвищило ризикові настрої.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що він може особисто зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб виробити остаточні умови торговельної угоди.

Хоча ці зрушення можуть запропонувати Федеральному резерву більшу гнучкість у монетарній політиці, тривале занепокоєння щодо потенційного відскоку інфляції, спричиненого митами, зберігає обережність на ринках.

Невизначеність щодо траєкторії процентної ставки ФРС вплинула на ціни на золото, які зазвичай виграють від зниження процентних ставок через зменшення альтернативних витрат.

Індекс долара США майже не змінився на азіатських торгах у вівторок.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло впали на 0,6% до 32,915 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до 995,45 доларів за унцію.

Ціни на мідь виросли в середу, оскільки інвестори сподівалися, що ослаблення торгової напруженості для найбільшого в світі імпортера міді може підтримати перспективи попиту на промислові метали.

Втрати були обмеженими, оскільки трейдери стали обережними напередодні виходу в четвер даних по індексу цін виробників в США, які, як очікується, дадуть подальше уявлення про тенденції інфляції і загальний стан економіки США.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,2% до $9 623,65 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь з терміном дії в липні виросли на 0,1% до $4,7125 за фунт.