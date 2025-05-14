De Beers змушена приховано продавати алмази зі знижкою 10-20% від своїх цін, щоб скоротити запаси - ЗМІ

De Beers змушена продавати алмази за різко зниженими цінами невеликій групі клієнтів, щоб домогтися скорочення запасів, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на покупців.

De Beers не коментує цю інформацію.

До кінця минулого року De Beers, за повідомленням FT, накопичила запаси, які оцінювалися в $2 млрд - рекордну суму з часів кризи 2008 року.

Угоди, які тримають у таємниці, спрямовані на розпродаж запасів без відкритої корекції цін. Компанія продавала камені зі знижкою від 10% до 20% від своїх цін, уточнили джерела Bloomberg.

De Beers зазвичай проводить 10 сайтів у Ботсвані щороку для своїх 70 сайтхолдерів, які зобов'язані викуповувати належні їм обсяги за встановленими De Beers цінами.

Угоди зазначають дилему, з якою стикається De Beers: з одного боку, вона перебуває під тиском з боку Anglo American Plc, яка вимагає збільшити продажі, але одночасно прагне підтримати світовий ринок, через уникнення зниження цін. Інформація щодо продажів посилює напруженість серед клієнтів De Beers, які не були обрані для спеціальних угод і, як і раніше, повинні купувати алмази за офіційними цінами. Нещодавні ознаки початку відновлення ринку алмазів означають, що зараз був би особливо невідповідний час для офіційного зниження цін, зазначає Bloomberg.

Раніше Bloomberg повідомляв, що багато хто з клієнтів De Beers припинили купувати, а деякі взагалі перестали з'являтися на сайтах.