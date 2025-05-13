Золото трохи відновилося з більш ніж тижневого мінімуму

Золото відновилося у вівторок в пошуках вигідних пропозицій після того, як ціни впали до більш ніж тижневого мінімуму на попередній сесії, оскільки тимчасове перемир'я між США і Китаєм щодо взаємних мит підвищило апетит до більш ризикованих активів і знизило привабливість злитків як притулку для зберігання.

О 06:58 EET Спотове золото зросло на 0,5% до $3 250,50 за унцію. На попередній сесії ціна на злитки знизилась на 2,7%.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,9% до $3 255,30.

Після дводенних переговорів у Женеві США і Китай оголосили про зниження мит на наступні три місяці: американські тарифи на китайський імпорт знизяться з 145% до 30%, а китайські мита на американський імпорт знизяться до 10% з 125%, що призвело до зростання світових акцій.

Минулого місяця США та Китай запровадили взаємні мита «око за око», що спровокувало торговельну війну.

"На поточних рівнях спостерігається деяка скупка золота, що допомагає підтримувати ціну, незважаючи на загалом кращі перспективи глобального зростання, коли США і Китай мають кращі умови", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер (Tim Waterer).

"Консолідація долара дозволила ціні золота зробити невеликий поштовх вгору".

Голова Федеральної резервної системи США Адріана Куглер заявила, що пауза у введенні імпортних мит зменшує ймовірність того, що центральному банку США доведеться знижувати процентні ставки у відповідь на уповільнення економічного зростання.

Трейдери очікують звіту по індексу споживчих цін в США, який вийде сьогодні, щоб отримати нові сигнали щодо траєкторії монетарної політики ФРС.

Ринок очікує, що ФРС знизить ставку на 55 базисних пунктів цього року, починаючи з вересня.

«Якщо дані по інфляції не виправдають очікування, це може забрати частину імпульсу у долара США, що може призвести до подальшого зростання золота», - сказав Уотерер.

Золото, яке традиційно вважається активом-прихистокм у часи політичної та економічної невизначеності, має тенденцію до процвітання в умовах низьких процентних ставок.

Тим часом, Citi прогнозує продовження короткострокової консолідації в діапазоні від $3 000 до $3 300 і знизив ціновий прогноз на період від 0 до 3 місяців до $3 150.

Спотова ціна на срібло зросла на 1,3% до $33,02 за унцію, платина - на 1,1% до $985,31, а паладій - на 0,2% до $947,51.