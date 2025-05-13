Азійські ринки зростають, оскільки пауза в торговельній війні між США та Китаєм збільшує апетит до ризику

Азіатські акції приєдналися до глобального ралі, а долар США у вівторок утримав більшу частину свого прибутку, оскільки інвестори зітхнули з полегшенням після того, як тимчасова зупинка в торговельній війні між США і Китаєм послабила занепокоєння щодо глобальної рецесії.

Японський Nikkei злетів на 2%, досягнувши найвищого рівня з 25 лютого. Тайванський фондовий індекс також виріс на 2%, в той час як китайські акції на початку торгів зросли на кілька пунктів.

В результаті найширший індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії досяг шестимісячного піку. S&P 500 виріс більш ніж на 3%, а Nasdaq злетів на 4,3% після того, як США і Китай домовилися про зниження тарифів щонайменше на 90 днів.

"Справжньою перемогою стала зміна тональності як з боку США, так і з боку Китаю. Такі слова, як «взаємна повага» і "гідність", означають різкий відхід від нещодавньої конфронтаційної риторики, і це те, що вітають ринки", - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo в Сінгапурі.

США заявили, що знизять мита на китайський імпорт до 30% зі 145%, в той час як Китай заявив, що знизить мита на американський імпорт до 10% зі 125%, що принесло полегшення ринкам, хоча побоювання, що мита можуть зашкодити світовій економіці, залишаються.

Долар США різко зріс проти ієни, євро та швейцарського франка одразу після оголошення угоди, але у вівторок вранці дещо ослаб, утримавши більшу частину своїх прибутків.

Деякі аналітики звернули увагу на невизначеність, спричинену митами, які залишаються в силі.

«Деескалація була неминучою, і я думаю, що очевидно, що ці переговори не матимуть довготривалого ефекту», - сказав Крістофер Ходж, головний американський економіст Natixis.

«Коли все буде сказано і зроблено, мита все одно залишаться значно вищими і будуть тиснути на зростання США».

За оцінками рейтингового агентства Fitch, ефективна митна ставка у США зараз становить 13,1%, що є помітним зниженням порівняно з 22,8% до укладення угоди, але все ще знаходиться на рівні, який востаннє спостерігався в 1941 році, і набагато вище, ніж 2,3%, які були наприкінці 2024 року.

Тепер увага інвесторів буде зосереджена на деталях угоди і на тому, що станеться через 90 днів, але до цього в центрі уваги будуть дані по інфляції в США, які вийдуть пізніше у вівторок.

«Якщо ми отримаємо ще один набір м'яких показників ІСЦ, це може дозволити трейдерам переорієнтуватися на політику ФРС і можливість її скорочення, а також випустити трохи пари з відскоку долара», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Зміна у торговельних відносинах між США і Китаєм змусила трейдерів зменшити бети на зниження ставок ФРС, що свідчить про те, що політики, ймовірно, перебувають під меншим тиском щодо зниження процентних ставок для стимулювання зростання.

Наразі трейдери передбачають зниження ставок на 57 базисних пунктів цього року, порівняно з більш ніж 100 базисними пунктами під час піку занепокоєння, спричиненого митами в середині квітня.