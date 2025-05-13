Долар утримує здобуток від торговельної угоди між США та Китаєм

У вівторок долар утримував високі позиції, оскільки інвестори вітали митної угоду між Сполученими Штатами і Китаєм, яка поклала край торговельній війні між двома найбільшими економіками світу, що підживлювала побоювання щодо глобальної рецесії.

У понеділок Вашингтон і Пекін оголосили про угоду щодо зниження на 90 днів величезних мит, які вони ввели один проти одного, що викликало радісне ралі на ринках, яке підняло світові акції і призвело до різкого зростання долара.

"Це набагато краще, ніж очікував ринок, - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Це лише свідчить про те, що, з одного боку, адміністрація США досить чутлива до впливу (мит) на економіку, і дехто вважає, що відбувся серйозний крок назад щодо того, що вона зробила».

Що стосується валют, то єна і євро були серед тих, хто найбільше втратив проти долара, що відродився протягом ночі.

Долар востаннє знизився на 0,1% до 148,29 єни і коштує 0,8448 проти швейцарського франка, після того, як підскочив на 2,1% і 1,6%, відповідно, проти цих двох валют на попередній сесії.

Євро виріс на 0,1% до $1,1095 після аналогічного падіння на 1,4% в понеділок.

"З точки зору величини, я думаю, справедливо сказати, що ми бачили значні зрушення. Але що стосується можливостей для продовження цих рухів, я думаю, що особливо євро та єна будуть схильні до того, щоб ці рухи продовжилися протягом наступних тижнів", - сказала Катріл.

У той же час, фунт стерлінгів майже не змінився і склав $1,3178 після падіння на 1% в понеділок.

Австралійський долар піднявся на 0,04% до $0,6374, але залишився недалеко від двотижневого мінімуму. Аналогічно, новозеландський долар виріс на 0,08% до $0,5862, але все ще залишається біля місячного мінімуму.

По відношенню до кошика валют долар коливався біля місячного максимуму і востаннє був на рівні 101,67.

Деескалація торгової напруженості між США та Китаєм, у свою чергу, призвела до того, що трейдери зменшили бети на зниження ставок Федеральної резервної системи, вважаючи, що на політиків буде менше тиску щодо пом'якшення монетарної політики для підтримки зростання.

Прибутковість казначейських облігацій США зросла паралельно, при цьому дворічна прибутковість стабілізувалась біля місячного максимуму на рівні 3,9977%, тоді як 10-річна востаннє була на рівні 4,4551%.

Ф'ючерсні ринки показують, що зараз в ціні ф'ючерсів закладено лише близько 56 базисних пунктів зниження ставки ФРС до грудня.

"ФРС зосередилася на зростанні невизначеності. Так буде і надалі, хоча ця заява може усунути частину негативного ризику, який переважав би, якби вищі митні тарифи залишалися в силі", - сказав Девід Дойл, голова економічного відділу Macquarie.

Що стосується криптовалют, то біткоїн востаннє торгувався на рівні $102 590,75 після того, як на попередній сесії піднявся до найвищого рівня з 31 січня.

Ефір знизився на 0,4% до $2 476,21, але так само був недалеко від більш ніж двомісячного максимуму, досягнутого в понеділок.