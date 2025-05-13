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АНАЛІТИКА

Фондові індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням після митного перемир'я між США і Китаєм

07:57 13.05.2025 |

Фінанси

 

Три основні індекси Волл-стріт різко зросли в понеділок, а S&P 500 досяг найвищого рівня з початку березня, оскільки угода між США та Китаєм про тимчасове зниження мит принесла певні надії на послаблення глобальної торговельної війни, яку президент США Дональд Трамп розпалив на початку квітня.

У понеділок США і Китай оголосили, що знизять високі взаємні мита на 90 днів. США заявили, що знизять тарифи на китайський імпорт до 30% з 145%, в той час як Китай заявив, що знизить мита на американський імпорт до 10% з 125%.

Інвестори відчули деяке полегшення, віддаючи перевагу більш ризикованим активам і відмовляючись від більш захисних ставок, але вони все ще залишаються в очікуванні ясності щодо того, де в кінцевому підсумку будуть врегульовані мита.

«Це ралі з полегшенням, тому що було багато тривоги і занепокоєння з приводу мит між США і Китаєм», - сказав Джон Правін, керуючий директор Paleo Leon в Прінстоні, штат Нью-Джерсі, додавши, що дві найбільші економіки світу, схоже, працюють над тим, щоб уникнути найгірших митних сценаріїв.

«Вони збираються знизити тарифи до набагато більш розумних рівнів, тому, ймовірно, наслідки від мит будуть більш керованими і обмеженими», - сказав Правін.

Кріс Брігаті, головний інвестиційний директор SWBC, інвестиційної компанії в Сан-Антоніо, штат Техас, сказав, що «ринок сприймає будь-який прогрес як позитивний».

«Наразі ринок святкує це, але в довгостроковій перспективі можуть виникнути ускладнення, і ми можемо побачити деякі негативні наслідки», - сказав Брігаті.

Американські акції зазнали значних втрат і незвично високої волатильності після того, як 2 квітня Трамп оголосив про введення тарифів проти багатьох торгових партнерів США.

З того часу оголошення 9 квітня про 90-денну паузу для країн, окрім Китаю, хороші звіти про прибутки та укладена минулого тижня угода про обмежену торгівлю між США та Великобританією допомогли як S&P 500, так і технологічному Nasdaq відновити втрачені позиції.

У понеділок S&P 500, Nasdaq та Dow продемонстрували найбільший одноденний відсотковий приріст з 9 квітня, а S&P вперше з кінця березня перевищив свою 200-денну ковзну середню.

Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 1 160,72 пункти, або на 2,81%, до 42 410,10 пунктів, що є найвищим показником закриття з 26 березня. S&P 500 виріс на 779,43 пункти, або на 4,35%, до 18 708,34, що є найвищим показником з 28 лютого. Nasdaq закрився більш ніж на 22% вище свого найнижчого закриття сесії під час квітневого розпродажу тарифів, але все ще майже на 8% нижче свого рекордного закриття 16 грудня.

Індекс волатильності CBOE Volatility Inde на Уолл-стріт, який у квітні сягнув піку в 60 пунктів через побоювання щодо мит, у понеділок торгувався нижче 20 пунктів, вперше з кінця березня. На сировинних ринках золото подешевшало приблизно на 2,6%.

З 11 підсекторів S&P оборонний сектор був єдиним, хто втратив до кінця сесії, впавши на 0,68%, в той час як найсильнішими секторами були важкі споживчі товари, які додали 5,66%, і технології, які піднялися на 4,66%.

У технологічному секторі Apple зросла на 6,3% після повідомлення про те, що вона розглядає можливість підвищення цін на свою осінню лінійку iPhone.

Сезон звітності добігає кінця, більше 90% компаній з індексу S&P 500 вже відзвітували. Звітність від гіганта роздрібної торгівлі Walmart має бути опублікована цього тижня.

Акції NRG Energy злетіли на 26,2% і очолили список лідерів S&P 500 після того, як компанія заявила, що придбає активи з виробництва електроенергії у інвестиційної компанії LS Power, що займається енергетичною інфраструктурою, в угоді вартістю 12 мільярдів доларів.

Кілька чиновників Федеральної резервної системи, в тому числі голова Джером Пауелл, повинні виступити з публічними заявами протягом тижня.

Трейдери очікують, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів до кінця 2025 року, причому перше зниження очікується у вересні, згідно з даними, зібраними LSEG.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 165 нових максимумів і 43 нових мінімуми, зростання перевищило падіння у співвідношенні 2,83 до 1.

На Nasdaq 3 285 акцій зросли, а 1 158 впали, оскільки кількість нових випусків акцій перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 2,84 до 1. Індекс S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів і 3 нових мінімуми, а індекс Nasdaq Composite зафіксував 83 нових максимуми і 50 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло близько 20,20 мільярдів акцій порівняно з 16,52 мільярдами ковзних середніх за останні 20 сесій.
За матеріалами: reuters.com
 

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