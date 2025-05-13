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АНАЛІТИКА

Обсяг гривневих коштів у банках вдвічі більше показника напередодні вторгнення – НБУ

23:43 12.05.2025 |

Фінанси

 

Обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за квітень зріс на 3,3%, на рахунках юридичних осіб - на 1,5%.

Такі оперативні дані повідомляє у своєму телеграм-каналі Національний банк України.

З початку року обсяг гривневих коштів населення на рахунках у банках відповідно до оперативних даних зріс на 3,8%, на рахунках юридичних осіб - на 0,6%, повідомляє НБУ.

Станом на початок травня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках перевищує 1,9 трлн грн, що вдвічі більше показника напередодні повномасштабного вторгнення.

НБУ повідомляє, що банки і далі зі значним запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, маючи достатні обсяги високоякісних ліквідних активів.

"Тож цього року повторюється тенденція, яка спостерігалася і в довоєнні часи, коли через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року та скорочуються на початку наступного. Однак це скорочення доволі швидко компенсується та не має відчутного впливу на стан ліквідності банківської системи", - говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: депозит
 

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