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Долар упевнено дорожчає до євро, фунта та єни на тлі угоди Китаю і США щодо мит
15:43 12.05.2025 |
Долар США різко зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок після оголошення Вашингтоном і Пекіном про взаємне зниження торгових мит на 90 днів.
Штати опустять мита на більшість китайських товарів до 30%, Пекін знизить мита на американські товари до 10%. Зміни набудуть чинності 14 травня, повідомив Білий дім.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднявся на 1,28%, до максимуму за 4 тижні, ширший WSJ Dollar Index додає 0,95%.
Необхідний подальший прогрес у торгових переговорах, щоб підйом курсу долара продовжився, зазначає аналітик Ballinger Group Кайл Чапмен.
Просування переговорів США і Китаю "це значно кращі новини, ніж багато хто очікував", однак, у будь-якому разі це не кінець історії, каже експерт, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Узгоджене зниження мит має термін, і з часом розбіжності між сторонами можуть посилитися, зазначає Чапмен. За його словами, для відновлення долара до рівнів 2 квітня, коли Вашингтон оголосив про запровадження мит для більшості торговельних партнерів, трейдерам потрібен довгостроковий оптимізм щодо торговельних угод.
Увагу інвесторів цього тижня спрямовано на квітневі дані про динаміку споживчих цін у США, які будуть опубліковані у вівторок. Консенсус-прогноз експертів передбачає збереження інфляції в країні на рівні березня - 2,4% у річному вираженні, за даними Trading Economics.
У четвер міністерство праці США також оприлюднить звіт про зміну цін виробників у квітні.
Пара євро/долар за даними на 15:05 к. ч.у понеділок торгується на рівні $1,1107 порівняно з $1,1250 на закриття попередньої сесії. Раніше під час торгів курс опускався нижче позначки в $1,11, до мінімуму з 9 квітня.
Вартість фунта до долара опустилася до $1,3177 з $1,3305 у п'ятницю, курс британської нацвалюти перебуває на мінімумі з 11 квітня.
Курс долара в парі з єною піднявся до 148,08 єни з 145,38 єни на закриття попередніх торгів.
Вартість долара до офшорного юаня знизилася до 7,2036 юаня порівняно з 7,2407 юаня в п'ятницю.
Споживчі ціни (індекс CPI) в Китаї у квітні зменшилися на 0,1% у річному вираженні, як і місяцем раніше, повідомило у вихідні Державне статистичне управління (ДСУ) країни. Аналітики в середньому також очікували зниження споживчих цін у квітні на 0,1%, за даними Trading Economics.
Дефляція відзначена третій місяць поспіль, що пов'язано як з ослабленням внутрішнього попиту, так і з наслідками торговельної війни зі США.
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