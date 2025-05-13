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АНАЛІТИКА

Обсяг золота в ETF у квітні зріс ще на 115 т - WGC

13:59 12.05.2025 |

Фінанси

 

Світові ETF (exchange traded funds - біржові інвестиційні фонди) у квітні 2025 року додали $11,2 млрд, що відповідає 115,3 тонни золота, підрахував World Gold Council (WGC).

Найсильніший приплив із березня 2022 року і зростання цін на золото довели вартість золота у світових фондах до $378,6 млрд на кінець квітня. Це відповідає 3 тис. 560,8 тонни дорогоцінного металу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

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