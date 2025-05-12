НБУ дозволив фінансувати закордонні представництва до EUR1 млн на рік та оплачувати суди щодо експорту/імпорту

Національний банк України збільшив можливості фінансування закордонних представництв українських компаній: якщо раніше це було можливо в межах фактичних переказів у 2021 році, то тепер - або в цих межах, або до EUR1 млн на рік, дивлячись, яка з цих величин більша.

"Відповідне пом'якшення не матиме впливу на валютний ринок України, адже такі перекази дозволятиметься здійснювати лише за рахунок власної валюти бізнесу. Водночас це дасть змогу українським підприємствам активізувати роботу з просування своєї продукції на закордонні ринки", - повідомив Нацбанк на сайті у суботу.

Регулятор дозволив такі перекази й відносно молодим компаніям, встановивиши обмеження, що з дати їх державної реєстрації до дати проведення операції має пройти мінімум 12 місяців.

"У перспективі ухвалені зміни сприятимуть зростанню експортного потенціалу країни завдяки розширенню співпраці українського бізнесу з іноземними партнерами та збільшенню товарообігу", - підкреслив НБУ.

Окрім того, центробанк дозволив здійснення платежів, пов'язаних із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами.

"Ухвалені рішення дають змогу юридичним особами усіх форм власності купувати іноземну валюту та переказувати її за кордон для оплати реєстраційних, арбітражних, судових зборів та інших платежів і витрат під час виконавчих проваджень щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами", - пояснив Нацбанк.

Він додав, що із урахуванням проведеного цього року банками опитування клієнтів, очікується, що вплив на валютний ринок не буде значним. Натомість бізнес отримає можливість вчасно та на належному рівні захищати свої майнові та інші права й інтереси в іноземних юрисдикціях під час вирішення питань повернення валютної виручки за експортними договорами або передплати за імпортними договорами.

НБУ уточнив, що відповідні зміни у "воєнну" постанову №18 від 24 лютого 2022 року внесені постановою правління регулятора №53 від 9 травня цього року та набули чинності з 10 травня.