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НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,5515 грн/$1
12:32 12.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 2 травня 2025 року.
|Показник
|09.05.2025
|12.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5555
|41.5515
|-0.01
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 12 травня- 41,5470 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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